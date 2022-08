Nhà 5 tầng ở Hải Phòng bất ngờ đổ sập trong đêm

Nhà phụ 5 tầng của khách sạn Hải Yến đổ sập trong đêm (Ảnh: CTV).

Đại diện huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 11/8 tại khu vực gần cầu An Dương, xã An Đồng, thuộc địa bàn huyện.

Hiện trường ngôi nhà sập phía sau khách sạn Hải Yến (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, vào thời điểm trên họ nghe một tiếng động cực lớn. Người dân tá hỏa chạy ra ngoài thì thấy ngôi nhà cao tầng phía sau khách sạn Hải Yến bị đổ sập xuống.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà 5 tầng chỉ còn là đống đổ nát. Khách sạn Hải Yến ngay phía trước bị nghiêng hẳn về phía sau. Tường khách sạn nằm sát ngôi nhà bị sập cũng bị rạn nứt.

Ngôi nhà 5 tầng sập nằm phía sau khách sạn Hải Yến. Hiện trường đã bị công an phong tỏa, không thể tiếp cận (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN thành phố đã điều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Lực lượng chức năng huyện An Dương cũng có mặt phong tỏa hiện trường, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các hộ dân xung quanh ngôi nhà bị sập tạm thời rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng huyện An Dương phong tỏa hiện trường, yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm (Ảnh: CTV)

Một lãnh đạo huyện An Dương cho PV Dân trí biết, ngôi nhà bị sập là nhà phụ của khách sạn Hải Yến được xây dựng đã lâu và không có kết cấu liền với khách sạn. Ngôi nhà vốn không có người ở. Vụ việc gây thương tích nhẹ cho một người phụ nữ nhà sát bên.