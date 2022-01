Vụ "người hùng" cứu bé gái: Xót xa cụ ông bới tro tàn tìm tài sản

Tối 12/1, lãnh đạo UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thông tin nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà số 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện. Theo đó, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập thiết bị điện cũ ở trên tầng 2 của căn nhà, gia đình không phát hiện kịp.

Công an quận Hoàng Mai xác định vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h35 ngày 12/1 tại gia đình ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi). Một người cháu ngoại 6 tuổi chạy được ra ngoài, cô chị đang học lớp 9 bị kẹt lại trên tầng tum của căn nhà.

Sau khi đưa cháu gái đến viện điều trị, chiều tối cùng ngày, ông Cường trở về căn nhà xập xệ để thu dọn những đồ đạc còn sót lại sau vụ cháy. Xót xa khi những tài sản vốn đã chẳng nhiều nhặn gì nay lại bị "bà hỏa" thiêu rụi, nhưng ông vẫn thấy may mắn khi người cháu ngoại được cứu thoát an toàn.

Chứng kiến cảnh căn nhà bị thiêu rụi, người đàn ông 70 tuổi trở về nhà với khuôn mặt thẫn thờ, buồn rầu. Ông cho biết, mình và vợ đã sống gần hết đời người, hàng ngày phải nhịn ăn, nhịn mặc để chăm sóc cho 2 cháu gái thì nay cả gia sản bị lửa thiêu rụi.

Ông Cường cho hay, trưa 12/1, ông và vợ đang rửa bát phía ngoài thì đám cháy xảy ra trong nhà. "Đứa nhỏ 6 tuổi chạy ra báo cháy, nghĩ nó đùa nên tôi không để ý, lúc sau thì lửa bùng lên", ông Cường nói.

Vị chủ nhà với đôi mắt suy tư nhớ lại, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn cháu gái lớn đang học lớp 9 của ông lên trên tầng 2 nghỉ trưa để chiều tiếp tục học online, còn cháu gái 6 tuổi thì chơi ở dưới nhà. Đến gần 12h, ông Cường lên tầng 2 cắm cơm rồi xuống tầng một nhặt rau. Lúc này, cháu gái 6 tuổi chạy lên tầng trên để chơi với chị thì chị gái bảo đi xuống.

"Lúc con bé chạy từ tầng tum xuống đến tầng 2 thì thấy tia lửa điện tóe ra từ ổ cắm nồi cơm. Nó lấy một cái áo và chăn mỏng đặt lên chỗ điện hở rồi chạy xuống tầng bảo tôi trên nhà đang cháy nhưng tôi không tin, một lúc sau, tôi và vợ ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ tầng 2 nên hô hoán người dân dập lửa nhưng đã quá muộn...", ông Cường kể.

Theo ông Cường, có thể khi tia lửa điện tóe ra cháu gái của ông đặt áo với chăn lên, nên ngọn lửa mới bùng phát dữ dội.

Chia sẻ về "người hùng" đã ra tay giải cứu cháu ngoại mình, người đàn ông 70 nở nụ cười xúc động: "Cháu nó may mắn được chú Nam giải cứu nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đấy tôi già rồi nên không được minh mẫn và nhanh nhẹn để cứu cháu. Có lẽ nếu chỉ chậm khoảng 30 giây nữa thôi thì tôi đã mất cháu rồi".

Theo quan sát của PV, đến tối cùng ngày, sau khi ông Cường trở về, một số nhà hảo tâm, bà con trong khu phố mang theo tiền, quần áo, chăn màn tới giúp đỡ vợ chồng ông.

Người đàn ông năm nay đã ngoài 70 tuổi đang hàng ngày phải chật vật để mưu sinh nuôi 2 cháu ngoại, nhưng trớ trêu thay khi đến cái tuổi xế chiều, vợ chồng ông còn rơi vào cảnh cả gia sản bị thiêu rụi bởi vụ hỏa hoạn.

"Tôi chả biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các nhà hảo tâm, bà con đã giúp đỡ. Bố mẹ 2 cháu nó mất sớm nên bây giờ chỉ biết dựa vào hai ông bà già này, một lần nữa tôi xin được cảm ơn bà con hàng xóm đã giúp đỡ gia đình tôi trong những lúc hoạn nạn thế này", ông Cường nghẹn ngào.

Chia sẻ thêm với PV Dân trí về hoàn cảnh gia đình ông Cường, bà Nguyễn Kim Định - Hội trưởng hội phụ nữ phường Tương Mai - cho biết: "Gia đình ông bà ấy có hoàn cảnh rất đặc biệt và đáng thương, mặc dù đã cao tuổi nhưng hiện họ đang nhận nuôi 2 cháu ngoại và cho các cháu ăn học. Cháu bé bị thương trong vụ việc là bé gái năm nay học lớp 9. Bố mẹ của 2 cháu đều đã mất cách đây 6 năm, mọi gánh nặng trong nhà đều do 2 ông bà già gánh vác".

Theo bà Định, hàng ngày, ông Cường đi làm bảo vệ thuê, còn bà ngoại các cháu thì đi bán hàng rong ở ngoài chợ để nuôi 2 cháu nhỏ. Cả gia đình họ đều thuộc hộ nghèo tại địa phương. Rất may khi xảy ra vụ cháy, cả 2 ông bà và một cháu bé năm nay 6 tuổi thoát được ra ngoài từ trước, còn bé gái học lớp 9 chỉ bị thương nhẹ.

