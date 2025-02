Vụ khe co giãn cao tốc bị bung, nhiều xe gặp nạn: Tranh cãi về trách nhiệm?

Liên quan đến loạt bài phản ánh về tình trạng khe co giãn bị bung trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) khiến nhiều xe gặp nạn, nhiều bạn đọc báo Dân trí cho rằng đơn vị quản lý dự án, nhà thầu cần hỗ trợ hoặc đền bù đối với các xe gặp nạn.

Nhiều bạn đọc nêu ý kiến, dù cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chưa thu phí nhưng để xảy ra sự cố bung bật khe co giãn, trách nhiệm thuộc về nhà thầu và chủ đầu tư dự án, không phải do tài xế gây ra. Do đó, tài xế phải được hỗ trợ hoặc đền bù.

Ô tô của tài xế bị hư hỏng sau sự cố bung khe co giãn trên cao tốc (Ảnh: Quang Đề).

"Ban quản lý hoặc nhà thầu phải bồi thường vì công trình không đảm bảo kỹ thuật hoặc lỗi không kiểm tra định kỳ", một độc giả nêu ý kiến.

Nhiều người đặt giả thiết, trong trường hợp tài xế gây tai nạn, vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, làm hư hỏng các hạng mục công trình trên tuyến cao tốc, tài xế có bị xử phạt hay đền bù không?

"Không may va quệt làm hỏng dải phân cách, hộ lan, hỏng đường, có phải bắt đền không", bạn đọc Sơn Lê nêu quan điểm.

Bạn đọc Nguyễn Xuân Quỳnh bày tỏ: "Công trình, hạ tầng, thiết bị giao thông bị xâm phạm, hư hỏng thì người gây ra chịu trách nhiệm bồi thường, thậm chí phạt thêm, truy cứu trách nhiệm hình sự. Nên trong trường hợp này, đơn vị xây dựng, quản lý khai thác... phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại tài sản (xe cộ), bồi thường thêm cả tổn thất sức khỏe và tinh thần cho lái xe nữa mới đúng".

Thanh co giãn trên cao tốc bị bung (Ảnh: Quang Đề).

Đại diện đơn vị quản lý, vận hành cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn cho biết, theo quy định, dù chưa thu phí, nhưng khi lưu thông trên cao tốc, nếu tài xế làm hư hỏng các công trình trên cao tốc phải có trách nhiệm đền bù.

"Trong trường hợp đơn vị quản lý phát hiện, tài xế phải đền bù thiệt hại tài sản trên cao tốc, còn nếu không phát hiện, đơn vị quản lý phải bỏ chi phí để sửa chữa", vị đại diện nói.

Trường hợp sự cố tai nạn mà giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng, tài xế còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn thiệt hại dưới 100 triệu đồng, tài xế phải đền bù hoặc thuê đơn vị khắc phục công trình bị hư hỏng. Vì đây là tài sản nhà nước.

Theo đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), dù chưa thu phí nhưng khi lưu thông trên cao tốc, nếu tài xế vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, vẫn bị xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng sửa chữa lại khe co giãn sau sự cố (Ảnh: Hoàng Dương).

Như Dân trí phản ánh, ngày 6/2, tài xế Bùi Quang Đề điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua cầu sông Nhơm, xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bất ngờ va vào khe co giãn bị bung.

Hậu quả, ô tô của anh bị nổ 2 lốp và hỏng 2 la-zăng. Có 3 phương tiện đi phía sau cũng gặp sự cố tương tự. Anh Đề đã mất gần 20 triệu đồng chi phí sửa chữa xe. Anh đã phản ánh đến các cơ quan liên quan và mong muốn có chính sách hỗ trợ chi phí sửa chữa.

Theo đại diện Ban quản lý dự án 2, do cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chưa thu phí, đang trong giai đoạn bảo hành nên chưa có cơ chế hỗ trợ.

Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh đã có công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục các tồn tại, hư hỏng công trình (nếu có) tại các dự án đường bộ cao tốc nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn trong quá trình khai thác sử dụng.

Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ thể thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ cao tốc; kịp thời chỉ đạo tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng công trình, bảo đảm điều kiện khai thác bình thường của hệ thống đường bộ cao tốc.