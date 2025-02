Vụ khe co giãn cao tốc bị bung, nhiều xe gặp nạn: Tài xế mong được hỗ trợ

Chiều 7/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, tài xế Bùi Quang Đề, quê Thái Bình cho biết, anh vẫn còn khá bàng hoàng khi nhắc lại sự cố ô tô nổ lốp do va vào khe co giãn bị bung trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, xảy ra ngày 6/2.

"Từ hôm qua đến nay, tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của mọi người. Thật may mắn vì tôi vẫn an toàn sau vụ việc. Đang đi với tốc độ cao mà gặp sự cố như vậy, không khác gì gặp phải cái bẫy", tài xế Đề nói.

Giây phút ô tô của tài xế va vào khe co giãn bị bung trên cao tốc (Video: Quang Đề).

Kể lại thời điểm gặp nạn, anh Đề cho biết, khoảng 17h40 ngày 6/2, anh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 17A-45.xxx chạy trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình, với tốc độ 70-80km/h.

Khi đến km341+080, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, anh nhìn thấy khe co giãn (dạng thanh sắt hình răng bừa) trên đường bị bung ra, nhưng không kịp tránh né.

"Lúc đó trên đường rất nhiều phương tiện lưu thông, sau khi va vào khe co giãn tôi giật mình và cố đánh lái đưa chiếc xe vào lề đường. Chạy được khoảng 500m, tôi dừng lại kiểm tra thấy 2 lốp bị nổ, la-zăng bị hỏng", anh Đề nói.

Ô tô con của anh Đề bị nổ lốp, hỏng la-zăng sau sự cố (Ảnh: Quang Đề).

Chỉ khoảng 1 phút sau khi gặp nạn, anh Đề nhìn lại hiện trường thì một ô tô con phía sau tiếp tục va phải khe co giãn, rồi bị nổ lốp trước. Anh chạy lại cố gắng kéo thanh co giãn ra khỏi lề đường nhưng do quá nặng và mật độ xe lưu thông nhiều nên chỉ để được bên mép đường.

"Tôi đã cố gắng hết sức để đưa thanh sắt vào lề đường nhưng không được. Kéo được một đoạn tôi lại phải chạy ra ngoài tránh né dòng xe phía sau, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời gian tôi đứng bên đường đợi dòng phương tiện đi qua thì tiếp tục có 2 xe khác gặp nạn, nghĩ lại đến giờ vẫn còn sợ", anh Đề kể lại.

Sau khi chứng kiến hàng loạt ô tô bị nổ lốp, anh Đề gọi đường dây nóng của đơn vị quản lý cao tốc tới hiện trường và cứu hộ chiếc xe rời khỏi hiện trường.

Theo anh Đề, sau vụ việc, ô tô của anh bị hỏng 2 lốp và 2 la-zăng, tổng thiệt hại gần 20 triệu đồng.

"Đây là số tiền rất lớn đối với tôi, dù bảo hiểm đã thanh toán phần nào nhưng tôi vẫn phải bỏ ra gần 10 triệu đồng để sửa chữa. Chúng tôi rất mong các đơn vị nhà thầu, chủ đầu tư có hỗ trợ phần nào để vơi bớt chi phí sửa chữa", anh Đề bày tỏ.

Chiếc xe được lực lượng cứu hộ "giải cứu" khỏi cao tốc (Ảnh: Quang Đề).

Nam tài xế cũng cho hay, sau khi đưa thông tin gặp nạn lên mạng xã hội, anh nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của các tài xế.

"Có rất nhiều người gặp phải tình huống như tôi. Đây không phải lần đầu tiên khe co giãn trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn bị bung, trước đó đã từng có xe hư cả hộp số vì va vào thanh co giãn.

Tuyến cao tốc đang còn bảo hành, mới cho phép đi 90km/h mà khe co giãn đã bung. Giả sử sau này nâng thiết kế, cho phép tốc độ cao hơn nữa thì liệu sẽ ra sao", nam tài xế nói.