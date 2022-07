Vụ cứu người gặp nạn nhưng bị kiện: Xác định được lái xe gây tai nạn

Vợ chồng chị N.T.V.A. làm việc với cơ quan Công an (Ảnh: Quang Minh).

Cụ thể, trao đổi với PV Dân trí sáng nay (17/7), một lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn cho biết, thông qua việc trích xuất camera an ninh và công tác điều tra đã xác định được xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông khiến bà P.T.T. (SN 1965, ở xã Hạ Long) bị thương.

Theo vị lãnh huyện này, tài xế xe gây tai nạn là người Lạng Sơn. Hiện công an đã liên lạc được với tài xế và sang tuần người này sẽ đến trình diện, làm việc.

Trước đó, ngày 17/6, chị N.T. V.A. (ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) và chồng chị là anh N.V.C. trong khi đang điều khiển xe bán tải BKS 14C-104.XX đang lưu thông qua đoạn đường ven biển Vân Đồn thì thấy một nam thanh niên đang đưa một người phụ nữ vừa bị tai nạn giao thông vào vỉa hè.

Nam thanh niên này ra tín hiệu xin dừng xe, nhờ vợ chồng chị N.T.V.A. đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thương cảm, vợ chồng chị N.T.V.A. đã dừng xe và hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện. Lúc này, nạn nhân khá tỉnh táo và kể lại vừa va chạm với xe ô tô 45 chỗ.

Khi tới bệnh viện, chị N.T. V.A. có thông báo với bác sĩ, mình chỉ là người đưa nạn nhân đi cấp cứu và rời đi ngay sau đó vì có việc cần phải giải quyết.

Theo Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, bà P.T.T. được đưa vào viện trong tình trạng bị gãy mắt cá trong chân trái, gãy xương bả vai trái và một số chấn thương khác. Ngày 22/6, bà T. đã được xuất viện về nhà theo dõi điều trị

Tuy nhiên, sau đó, chị N.T.V.A bất ngờ nhận được giấy mời lên làm việc của Công an, lý do gia đình bà T. tố chị đã gây tai nạn cho bà này. Thậm chí, người tố cáo còn cho rằng, chị N.T.V.A. dù đã đưa nạn nhân tới viện nhưng không để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc nên gia đình buộc phải trình báo công an để truy tìm.

Bức xúc vì "làm ơn mắc oán", chị N.T.V.A. đã đăng tải vụ việc lên trang Facebook cá nhân với mục đích tìm nam thanh niên đã cùng hai vợ chồng chị cứu giúp và đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn để làm rõ vụ việc.

Công an huyện Vân Đồn cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người nhà bà P.T.T. đã mời những người có liên quan gồm vợ chồng chị N.T.V.A. và anh N.T.Đ. ( ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) lên làm việc. Anh Đ. chính là nam thanh niên đi xe máy đã đỡ bà T. vào vỉa hè và xin trợ giúp của vợ chồng chị N.T.V.A.

Từ lời khai của những người liên quan cùng những bằng chứng thu thập được, Công an huyện Vân Đồn khẳng định, vợ chồng chị N.T.V.A. không phải là người gây tai nạn cho bà T. mà chỉ cùng anh Đ. giúp đỡ, đưa nạn nhân vào viện cấp cứu.

Cũng theo Công an huyện này, ngay sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra nhiều ngày, người gặp nạn mới trình báo nên hiện trường không còn dấu vết, khó truy tìm phương tiện gây tai nạn cho bà T.