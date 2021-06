Vụ 4 nữ sinh chết đuối ở Hòa Bình: Khu vực nguy hiểm, có biển cảnh báo

Dân trí Sáng nay 1/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Quách Văn Ngoan - Chủ tịch UBND huyện Cao Phong - thông tin chi tiết về vụ 4 nữ sinh lớp 7 tử vong thương tâm dưới suối ở Cao Phong, Hòa Bình.

Khu vực suối xảy ra tai nạn thương tâm.

Khoảng 15h30 ngày 31/5, 6 cháu là Bùi Thị Ngọc Chi, Bùi Thị Chinh, Triệu Thị Thư, Dương Thị Huệ, Phùng Thị Quỳnh và Phùng Thị Phương Chinh (cùng trú tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong) rủ nhau đến khu vực suối Tráng thuộc xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tắm.

Khi đến suối, cháu Phùng Thị Ngọc Chinh và cháu Bùi Thị Chinh tắm gần bờ, 4 cháu còn lại tắm cách bờ khoảng 2 m.

Trong thời gian tắm, cháu Dương Thị Huệ trượt chân bị cuốn ra xa, 3 cháu còn lại thấy vậy cầm tay kéo cháu Huệ nhưng cũng bị nước kéo theo ra xa bờ.

Trong khi 4 bạn bị nạn, Bùi Thị Chinh cũng bị trượt chân nhưng ở gần bờ nên được Phùng Thị Ngọc Chinh kéo lên bờ.

Khi lên đến bờ, cháu Bùi Thị Chinh chạy đi gọi người và gọi điện về nhà báo sự việc. Lực lượng công an huyện đã có mặt cùng với người dân tìm kiếm và vớt được thi thể 4 cháu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Phong phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Phong và Phong Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường, xác định khu vực xảy ra đuối nước trước đó đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền khuyến cáo người dân không được tắm tại khu vực này.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Phong đã bàn giao thi thể cho 4 gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục.

Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong cùng các ban, ngành, đoàn thể đã kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, chia buồn và giúp đỡ các gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 3.000.000 đồng.

Sáng nay 1/6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Phong cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5.400.000 đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều 31/5. Cả 4 nữ sinh bị nạn đều sinh năm 2008, đang là học sinh lớp 7 Trường THCS xã Tây Phong, huyện Cao Phong.

Đàm Quang