Vòi rồng cao hàng trăm mét đánh chìm nhiều tàu, ghe ở Khánh Hòa

Ngày 23/5, lãnh đạo UBND xã Vạn Hưng xác nhận khu vực bờ biển thuộc địa phương vừa xảy ra hiện tượng vòi rồng. Thiệt hại đang được địa phương kiểm kê.

Chị Thúy Diễm ở xã Vạn Hưng kể lại, chiều 22/5, tại địa phương trời nổi mây đen, sấm chớp, gió to. Đến khoảng 15h40 cùng ngày, tại khu vực vùng biển xã Vạn Hưng xuất hiện một vòi rồng cao hàng trăm mét di chuyển vào bờ.

"Hiện tượng vòi rồng xảy ra khoảng 20 phút, lúc đầu nghĩ nó sẽ tan ngoài khơi, không ngờ lại di chuyển vào bờ đánh chìm một tàu và một số ghe nhỏ của dân", chị Diễm cho hay.

Chị Thúy Diễm cho biết thêm, trên tàu tại thời điểm vòi rồng di chuyển qua không có người. Sau khi vòi rồng tan, người dân đã nhanh chóng đến hỗ trợ cứu tàu nên thiệt hại về tài sản không nhiều; các ghe nhỏ móp méo nhẹ.

Cũng theo người phụ nữ này, trước đây ở xã Vạn Hưng cũng từng xảy ra hiện tượng vòi rồng nhưng chỉ quần thảo ở ngoài khơi rồi tan. Đây là lần đầu tiên vòi rồng vào sát bờ.

Lốc xoáy hay vòi rồng có hình dạng ống hút, hình phễu hoặc hình xoáy. Những ống hút khổng lồ này có thể cuốn sạch mọi thứ chúng gặp trên đường đi.

Lốc xoáy phát triển từ một cơn dông, thường từ ổ dông rất mạnh, nên ở đâu có dông dữ dội là ở đó có thể có lốc xoáy. Lốc xoáy cũng có khi sinh ra từ một dải gió giật mạnh hay từ một cơn bão.

Khi phát hiện lốc xoáy, mọi người phải ngay lập tức tìm nơi trú ẩn trong một tầng hầm hay nơi kín đáo.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày và đêm 23/5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ở phía Bắc nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy.