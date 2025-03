Vĩnh Phúc, Phú Thọ thông báo địa điểm cấp căn cước, giấy phép lái xe

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (số 5, Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) đến Bộ phận một cửa Công an tỉnh Vĩnh Phúc, số 1A đường Tôn Đức Thắng, phường Liên Bảo.

Với lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đồng thời thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng CSGT - Công an tỉnh, số 789 đường Đình Âm, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên.

Một địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở Phú Thọ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Dịch vụ công nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông cũng được chuyển địa điểm từ trụ sở công an các huyện, thành phố đến Phòng CSGT, Công an tỉnh.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo 9 địa điểm cấp đổi căn cước cho người dân nằm tại các đơn vị hành chính cấp huyện.

Tại Phú Thọ, từ ngày 10/3, công an chuyển địa điểm cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân thành phố Việt Trì từ Công an thành phố Việt Trì (cũ) đến Công an phường Thanh Miếu (Khu 4, phường Thanh Miếu).

Ngoài ra, 3 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe ở Phú Thọ gồm: Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ (đường Hai Bà Trưng kéo dài, xã Trưng Vương, TP Việt Trì); Công an thị xã Phú Thọ cũ (khu Vạn Thắng, xã Văn Lung); trụ sở Công an huyện Thanh Sơn cũ (số 32 phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn).