9 địa điểm cấp đổi căn cước cho người dân ở Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định việc cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân sẽ không bị gián đoạn khi không tổ chức công an cấp huyện (từ ngày 1/3).

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã tập hợp danh sách các địa điểm bảo đảm điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất để thực hiện ngay công việc, bảo đảm thông suốt.

Công an Vĩnh Phúc thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước cho người dân trên địa bàn (Ảnh: CAVP).

Từ ngày 1/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao thiết bị về cho công an phường, thị trấn trung tâm tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử cho người dân tại các địa điểm tiếp dân của công an cấp huyện (cũ) hoặc Bộ phận một cửa UBND các cấp.

9 địa điểm tiếp công dân có nhu cầu cấp đổi căn cước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đều có vị trí địa lý thuận tiện cho người dân đi lại.

Tại TP Vĩnh Yên: Bộ phận một cửa UBND TP Vĩnh Yên, số 5 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên.

Tại TP Phúc Yên: Bộ phận một cửa UBND TP Phúc Yên, tổ 5 phố Sóc Sơn, phường Hai Bà Trưng.

Tại huyện Bình Xuyên: Bộ phận một cửa UBND huyện Bình Xuyên, khu phố 1, thị trấn Hương Canh.

Tại huyện Tam Dương: Bộ phận một cửa UBND huyện Tam Dương, tổ dân phố Giữa, thị trấn Hợp Hòa.

Tại huyện Tam Đảo: Trụ sở Công an huyện Tam Đảo (cũ), tổ dân phố Tích Cực, thị trấn Hợp Châu.

Tại huyện Sông Lô: Bộ phận một cửa UBND huyện Sông Lô, tổ dân phố Lạc Kiều, thị trấn Tam Sơn.

Tại huyện Lập Thạch: Bộ phận một cửa UBND huyện Lập Thạch, tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập Thạch.

Tại huyện Vĩnh Tường: Bộ phận một cửa UBND huyện Vĩnh Tường, tổ dân phố Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường.

Tại huyện Yên Lạc: Bộ phận một cửa UBND huyện Yên Lạc, tổ dân phố Đoài, thị trấn Yên Lạc.

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có dân số khoảng 1,2 triệu người; 9 đơn vị hành chính gồm hai thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên) và 7 huyện (Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên).