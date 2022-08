Vinh danh 6 công dân giúp 40 người vượt sông, trốn khỏi casino

Chiều 25/8, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định khen thưởng đột xuất 6 công dân dũng cảm cứu 40 người.

Các cá nhân được khen thưởng, gồm: Nguyễn Văn Tý (40 tuổi); Trần Văn Trường (20 tuổi), Lê Bình Hổ (48 tuổi), Nguyễn Thành Công (26 tuổi); Ngô Văn Sẹn (38 tuổi) và Mai Văn Hùng (36 tuổi). Những người này cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Đây là những người đã dũng cảm cứu hàng chục lao động trên hành trình trốn chạy khỏi casino bên Campuchia, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam vào sáng 18/8.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Thượng tá Lâm Văn Tiên, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị trao giấy khen đến 6 quần chúng dũng cảm cứu người (Ảnh: Huỳnh Như).

Đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Trường Viễn - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc biểu dương hành động đầy tính nhân văn của 6 công dân.

Ông cũng kêu gọi người dân sống dọc tuyến biên giới tham gia mạnh mẽ hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ làng xóm yên bình.

Là một trong những công dân tiêu biểu được khen thưởng, anh Lê Bình Hổ chia sẻ, khi giúp các nạn nhân lên vỏ lãi, nhiều người đã đuối sức vì phải đụng độ với bảo vệ casino. Cứu được các nạn nhân kịp thời, anh và 5 người còn lại cảm thấy vui mừng vì đã làm được việc có ích.

Ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú cho rằng việc khen thưởng các công dân trên rất xứng đáng. Việc làm này ngoài ý nghĩa động viên kịp thời còn khích lệ người dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ biên giới.

Anh Lê Bình Hổ cùng 2 người khác đã dùng chiếc vỏ lãi này cứu hàng chục lao động khỏi chết đuối khi bơi qua sông về Việt Nam vào ngày 18/8. (Ảnh: Nguyễn Hành).

Như Dân trí thông tin trước đó, khoảng 9h45 ngày 18/8, do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, bị đánh đập, tra tấn, hàng chục người Việt làm việc tại Casino Rich World ở tỉnh Kandal, Campuchia đã bàn nhau tìm cách tháo chạy. Họ đồng loạt bơi qua sông Bình Di, trốn chạy về Việt Nam.

Khi phát hiện sự việc, anh Hổ cùng 5 công dân khác đã dùng vỏ lãi ứng cứu, đưa 40 người (35 nam, 5 nữ) vào bờ an toàn.

Chiều 23/8, tất cả các lao động đã được hỗ trợ tiền để trở về quê nhà.