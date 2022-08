Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin về vụ 40 người chạy khỏi casino ở Campuchia

Liên quan đến vụ 40 người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi sông trốn về nước qua địa bàn huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang, sáng 19/8, trao đổi với Dân trí, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết công an tỉnh này đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, ngành chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan.

Hình ảnh nhóm lao động Việt trốn chạy khỏi casino ở Campuchia lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, làm việc với lực lượng chức năng, nhóm lao động Việt Nam khai nhận họ bị một số đối tượng dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Tuy nhiên, khi qua đến Campuchia họ được đưa vào các casino, buộc làm việc quá sức, quá giờ, không trả lương đầy đủ.

Khi sang tới nơi, một số bị bán qua các casino khác, tiếp tục làm việc quá giờ, quá ca. Nếu lao động làm không đủ tiền cam kết sẽ không được nhận lương.

Từ những bức xúc đó, nhóm trên đã bàn bạc, hẹn tại một điểm rồi "vượt rào" qua các bảo vệ casino, nhảy xuống sông gần đó để trốn về Việt Nam.

Công an tỉnh An Giang và ngành chức năng đang hoàn thành các thủ tục cần thiết, trước khi cho gia đình bảo lãnh số người trên về nhà. Được biết, nhóm lao động này ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Sau khi "vượt rào" bảo vệ casino, nhóm người Việt lao xuống sông để bơi về Việt Nam (Ảnh: cắt từ clip).

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, được cho là ghi nhận cảnh nhóm lao động Việt Nam trốn chạy, lội sông để vượt biên về nước, Đại tá Đinh Văn Nơi xác nhận, nội dung clip đúng là sự việc như trên. Ngành chức năng An Giang tiếp nhận clip này khi số người trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào 18/8.

Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang đang làm các thủ tục theo quy định trước khi cho gia đình các lao động đến bảo lãnh về nhà (Ảnh: CTV).