Việt Nam và Mông Cổ ký hiệp định miễn visa

Chiều 1/11, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại họp báo sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu mới trong thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Chủ tịch nước cho biết trong hội đàm, hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới; hoan nghênh việc ký kết Hiệp định về miễn thị thực cho người dân hai nước, góp phần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh trước cuộc hội đàm chiều 1/11 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao và sự đồng thuận của nhân dân hai nước, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển.

Chia sẻ niềm vui khi tới thăm Việt Nam, Tổng thống Mông Cổ nhấn mạnh việc kế thừa và phát huy giá trị di sản quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống anh em tốt đẹp giữa hai nước là vinh dự, tự hào cũng như trách nhiệm để viết tiếp trang sử vàng tương lai của chặng đường 70 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước.

Ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ góp phần tạo xung lực quan trọng, xác định phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó vào chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Khurelsukh đã chứng kiến bộ ngành hai nước ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam cùng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ ký các bản ghi nhớ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh; về hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia; hợp tác giữa Bộ Công an và Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Mông Cổ; hợp tác giữa Việt Nam và Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Mông Cổ về nghiên cứu chiến lược.

Lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam - Mông Cổ ký kết các văn kiện hợp tác, trong đó có hiệp định miễn visa (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Khayangaa Bolorchuluun cũng đã ký "Bản ghi nhớ về thương mại gạo bền vững".

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế.