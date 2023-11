Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Mông Cổ thăm Việt Nam

Lễ đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao được diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch, Thủ đô Hà Nội.

Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 11/1954, có quan hệ hữu nghị truyền thống, thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Từ năm 1992, dù đã chuyển sang chế độ đa nguyên đa đảng, Mông Cổ vẫn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh trên bục danh dự tham gia nghi lễ chào cờ của hai nước Mông Cổ và Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Mông Cổ chụp ảnh chung bên trong Phủ Chủ tịch trước khi bước vào cuộc hội đàm (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãnh đạo 2 nước cùng đoàn đại biểu cấp cao bước vào cuộc hội đàm tại Phủ Chủ tịch.

Trong tiếp xúc gần đây, Mông Cổ nhiều lần nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á, theo nhận định của Mông Cổ (Ảnh: Mạnh Quân).

Việt Nam đang xem xét, nghiên cứu đề nghị của Mông Cổ về thiết lập khuôn khổ quan hệ mới Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Năm 1996, hai bên ký Hiệp định về hợp tác thương mại. Trao đổi ngoại thương những năm 1994-1995 đạt 5 - 6 triệu USD và tăng trưởng nhanh, đạt 85 triệu USD vào năm 2022 (Ảnh: Thành Đông).

Hàng hóa Mông Cổ xuất sang Việt Nam chủ yếu là cao ngựa bạch, thảm len lông cừu, các sản phẩm lông dê mịn, các sản phẩm làm từ da, găng tay da... Về phía Việt Nam, chủ yếu xuất khẩu các loại hàng nông sản, thực phẩm, dược phẩm... sang nước bạn.

Hai bên đang nỗ lực triển khai mở rộng các mặt hàng hai bên có thế mạnh như nông sản, thủy sản, tiêu dùng của Việt Nam và các sản phẩm thịt gia súc, da giày của Mông Cổ (Ảnh: Thành Đông).

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Mông Cổ đã cùng dự, chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện giữa hai nước.

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia;

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ về hợp tác nghiên cứu chiến lược; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ về thương mại gạo bền vững.