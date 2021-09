Việt Nam trao đổi nghiệp vụ với Hoa Kỳ về trao trả đối tượng truy nã

Dân trí Việt Nam và Hoa Kỳ đã trao đổi nhiều thông tin nghiệp vụ có giá trị, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, trao trả đối tượng truy nã liên quan đến hai nước.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ cùng các Công ty Dược phẩm Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna tổ chức Hội thảo trực tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng tình hình đại dịch Covid-19 để trục lợi.

Các đại biểu dự hội thảo.

Dự Hội thảo có ông Eric McLoughlin, Trưởng tùy viên khu vực Cơ quan Điều tra an ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại Việt Nam; ông Thomas Lyons, Giám đốc Văn phòng Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Hoa Kỳ (INL) tại Việt Nam và đại diện các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam; đại diện các Công ty Dược phẩm Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna…

Trong thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực dựa trên những nguyên tắc đã được khẳng định trong các tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Bên, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Các chuyến thăm gần đây của các nhà lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ như Phó Tổng thống Kamala Harris một lần nữa đã thể hiện mối quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đang đi đúng hướng và duy trì đà phát triển. Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ được ký nhân chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama tháng 5/2016 khẳng định sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đã và đang đóng góp tích cực trong việc phối hợp giải quyết các thách thức chung ở khu vực và toàn cầu, trong đó có đấu tranh phòng, chống tội phạm và tương trợ tư pháp hình sự…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tá Lê Đức Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại gửi lời cảm ơn đến các cơ quan hữu quan của Bộ Công an Việt Nam; Cơ quan phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ cùng đại diện các Công ty Dược phẩm Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna đã khắc phục khó khăn, phối hợp với Cục Đối ngoại và các đơn vị liên quan của Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp.

Đại tá Lê Đức Tuyến khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Cục Đối ngoại, các đơn vị liên quan Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ cùng với Cơ quan phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có bước phát triển đáng khích lệ và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Các bên đã trao đổi nhiều thông tin nghiệp vụ có giá trị, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, tội phạm tình dục trẻ em (Chương trình Angel Watch), tội phạm kinh tế, mua bán người, trao trả đối tượng truy nã liên quan đến hai nước, phối hợp tổ chức nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam về phòng, chống tội phạm mua bán người và bóc lột trẻ em, tội phạm sở hữu trí tuệ…

Hội thảo được tổ chức với mục đích cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này. Sau Hội thảo, các đại biểu sẽ thiết lập, duy trì, củng cố mối quan hệ hợp tác phòng, chống tội phạm chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới...

Nguyễn Dương