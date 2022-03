Vì sao thuyền trưởng ca nô tự ý tháo "thiết bị rất quan trọng" sau tai nạn?

Sáng 3/3, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi thiết bị trên ca nô mang biển kiểm soát QNa 1152 do ông Lê Sen (thuyền trưởng) tự ý lấy ra khỏi ca nô sau tai nạn.

Tự ý thay đổi hiện trường điều tra

Ông Lê Sen - thuyền trưởng của chiếc ca nô bị chìm ở biển Cửa Đại chiều ngày 26/2.

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, khi lực lượng chức năng đưa chiếc ca nô bị chìm vào bờ để giám định thì phát hiện các thiết bị trên tàu đã bị tháo ra. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định thuyền trưởng Lê Sen đã tháo thiết bị này vì sợ ngấm nước biển làm hư hỏng thiết bị.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho hay, sau khi phát hiện thiết bị không còn trên ca nô, lực lượng công an liên hệ với ông Lê Sen thì ông đã mang lên nộp. Theo thuyền trưởng khai báo, lý do tháo ra do sợ bị nước biển ngấm vào làm hư hỏng thiết bị.

Theo xác định, các "thiết bị quan trọng" trên ca nô gồm bộ đàm, máy thông tin liên lạc, radar và thiết bị định vị. Các thiết bị đã ngấm nước biển nên lực lượng chức năng đang đề nghị các cơ quan có chuyên môn tiến hành trưng cầu giám định, khai thác thông tin trên các thiết bị này.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập tài liệu làm rõ vụ tai nạn. Công an tỉnh Quảng Nam cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Sen.

Cơ quan chức năng xác định, ông Lê Sen đã tháo các "thiết bị quan trọng" trên chiếc ca nô sau khi bị chìm.

Theo chứng nhận đăng kiểm, ca nô bị nạn mang biển kiểm soát QNa 1152 được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến VHF và thiết bị giám sát hành trình AIS (giám sát tọa độ, tốc độ di chuyển). Tuy nhiên, lúc ca nô gặp nạn không bật thiết bị giám sát hành trình AIS nên trạm thu phát tín hiệu AIS trên bờ không bắt được tín hiệu.

Cục Đường thủy nội địa thông tin, đây là các thiết bị rất quan trọng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cũng như xác định vị trí, tốc độ của phương tiện khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thuyền trưởng Lê Sen đã tháo các thiết bị này ra khỏi phương tiện sau khi ca nô gặp nạn.

Chở khách vượt biển bất chấp thời tiết xấu?

Trong bản tin số 42 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam phát lúc 4h ngày 26/2 cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Khi đó, bản tin dự báo thời tiết vùng biển Quảng Nam trong 24h tới vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp trên cấp 6, sau gió giảm dần. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa; sóng biển cao 1,5-2,5 m; tình trạng biển động; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Vụ tai nạn làm mũi chiếc ca nô vỡ toác.

"Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Nam, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao" - thông báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam lúc 4h sáng 26/2 nêu rõ.