Lễ cầu siêu 17 người xấu số thiệt mạng trên biển Cửa Đại

Tham dự lễ cầu siêu có Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn - trụ trì chùa Minh Giác, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hội An, toàn bộ tăng ni, phật tử TP Hội An, lãnh đạo chính quyền thành phố cùng hàng nghìn bà con nhân dân.

Hàng ngàn người dân cùng tăng ni, phật tử TP Hội An tổ chức lễ cầu siêu 17 nạn nhân trong vụ chìm ca nô xảy ra chiều 26/2 ở biển Cửa Đại.

Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn chia sẻ: "Sau khi vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ tăng ni, phật tử TP Hội An tổ chức lễ cầu siêu các nạn nhân để xoa dịu nỗi đau, mất mát của những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Cầu nguyện cho tất cả hương linh trong vụ tai nạn vừa qua được siêu thoát, đồng thời an ủi gia đình các nạn nhân được an lành, vượt qua đau thương".

Lễ cầu siêu 17 người xấu số.

Phát biểu tại lễ cầu siêu, ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBMTTQ VN TP Hội An - chia sẻ: "Cho đến lúc này, tất cả chúng ta vẫn đang vô cùng bàng hoàng, đau xót về vụ tai nạn quá đỗi thương tâm xảy ra đối với ca nô du lịch chở 39 người di chuyển từ xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm vào Cửa Đại vào chiều ngày 26/2 vừa qua.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã làm 17 du khách tử vong, đó là những người đã yêu mến và lựa chọn Hội An làm điểm đến tham quan du lịch trong dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022".

TP Hội An tổ chức lễ cầu siêu các nạn nhân trong vụ chìm ca nô.

Chủ tịch UBMTTQ VN TP Hội An - phát biểu: "Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng, tất cả chúng ta đang có mặt nơi đây với tất cả tấm lòng tưởng niệm cầu siêu anh linh đồng bào tử nạn trong vụ chìm ca nô du lịch chiều 26/2 tại biển Cửa Đại".

17 nạn nhân trong vụ chìm ca nô được tổ chức lễ cầu siêu ngay tại bờ biển xảy ra vụ tai nạn.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Tấn Dũng bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người thân đã tử nạn và mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn lao này.

Theo Chủ tịch UBMTTQ VN TP Hội An, trong những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi nhưng chính quyền tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An đã cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng và nhân dân nỗ lực hết mình để tìm kiếm cho bằng được những nạn nhân mất tích.

Lãnh đạo TP Hội An tưởng nhớ đồng bào đã tử nạn.

Đồng thời, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn. Đông đảo nhân dân thành phố Hội An cũng đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn, chốn ở, đi lại cho những người may mắn sống sót và gia đình; chung tay hỗ trợ tang lễ, động viên, an ủi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau đối với người ở lại.

Tăng ni, phật tử… thắp nén nhang tưởng niệm các nạn nhân gặp nạn.

"Lễ tưởng niệm cầu siêu hôm nay là một việc làm có ý nghĩa văn hóa nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần đồng cảm, giao cảm vô cùng vô tận, tưởng niệm đồng bào đã tử nạn thương tâm, cầu cho vong linh đồng bào tử nạn được siêu thoát; đồng thời cầu mong cho gia đình, người thân của các nạn nhân được bình an, cầu cho sóng yên biển lặng, an dân ra khơi vào lộng", Chủ tịch UBMTTQ VN TP Hội An phát biểu.