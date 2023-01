Vì sao chưa thu hồi thẻ luật sư của ông Trịnh Văn Quyết?

Đoàn Luật sư TP Hà Nội vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC (thẻ luật sư số 993) và bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch Tập đoàn FLC.

Lý do bởi ông Trịnh Văn Quyết đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán, bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Dung cũng đã bị khởi tố và xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi này.

Ông Trịnh Văn Quyết (Ảnh: FLC).

Thông tin với PV Dân trí, lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho rằng, quyết định tạm đình chỉ hoạt động nêu trên của Đoàn Luật sư TP Hà Nội được đưa ra dựa trên quy tắc đạo đức hành nghề luật sư.

Riêng Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư của ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung chưa bị thu hồi, bởi theo Điều 18 Luật Luật sư thì luật sư bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư khi "bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật".

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong trường hợp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì thông báo cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam để thu hồi thẻ luật sư.

Vì vậy, nếu ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị đưa ra xét xử và sau đó bản án của tòa có hiệu lực pháp luật thì Đoàn Luật sư TP Hà Nội (nơi ông Quyết, bà Dung là thành viên) phải có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ ra quyết định thu hồi thẻ luật sư đối với ông Quyết, bà Dung.

Bà Hương Trần Kiều Dung (Ảnh: FLC).

Hiện nay, vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết vẫn đang trong quá trình điều tra. Báo cáo tại kỳ họp thứ 10 của HĐND TP Hà Nội vào đầu tháng 12/2022 vừa qua, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết năm 2023 sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết đã mở Công ty luật TNHH SMiC chuyên tư vấn luật, quản lý đầu tư. Năm 2012, ông Quyết là 1 trong 5 luật sư tiêu biểu của năm, trong sự kiện do Bộ Tư pháp tổ chức.