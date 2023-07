Vì sao cao tốc qua Khánh Hòa, Bình Thuận liên tục xảy ra tai nạn?

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các nhà thầu thi công phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, khắc phục ngay các hạn chế đang tồn tại để giảm thiểu tai nạn trên các tuyến cao tốc mới đưa vào vận hành.

Vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngày 23/6 khiến tài xế xe tải tử vong (Ảnh: CTV).

Vừa khai thác, vừa thi công

Dù đưa vào khai thác nhưng cả 3 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây đều phải trong hoàn cảnh vừa thi công, vừa khai thác.

Tài xế lưu thông trên đường luôn cảnh giác, vẫn nơm nớp lo sợ tai nạn rình rập, không dám chạy đúng tốc độ khi tuyến đường chưa hoàn chỉnh thiết kế. Các đơn vị thi công phải đặt biển cảnh báo giảm tốc độ, đảm bảo an toàn cho công nhân thi công khi các xe di chuyển tốc độ cao.

Anh Lê Quang Phúc, tài xế xe du lịch tại TPHCM, cho biết, từ khi tuyến đường này khai thác mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, người dân rút ngắn khoảng cách từ TPHCM đi Mũi Né. Tuy nhiên chạy xe trên cao tốc luôn phải cảnh giác, đặc biệt những lúc trời mưa, ban đêm không giám chạy tốc độ nhanh.

Có thời điểm chạy lên 100km/h, anh lại giảm chân ga xuống đột ngột do có công trình phía trước.

Công trình đang thi công trên đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: Hoàng Bình).

Còn tài xế Nguyễn Văn Mạnh (Đồng Nai), chia sẻ: "Chạy xe ban đêm dải phân cách cứng thấp khiến nhiều xe chạy ngược chiều dùng đèn pha, lóa mắt, rất nguy hiểm. Nhiều công trình rào chắn khiến ô tô liên tục chuyển làn tốc độ cao, xe chạy phía sau xử lý không kịp".

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hiện tuyến đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã hoàn thành các hạng mục thi công trên tuyến đường chính, chỉ còn thi công tuyến hàng rào bảo vệ, dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn thành.

Qua phân tích số liệu các vụ tai nạn trên cao tốc (do Viện Chiến lược giao thông vận tải thực hiện) cho thấy, nguyên nhân xảy ra tai nạn phần lớn do ý thức người điều khiển phương tiện (chiếm gần 60%). Trong đó nhiều nhất là các lý do như: Không giữ khoảng cách an toàn; chạy vượt tốc độ cho phép; lái xe trong tình trạng ngủ gật; sử dụng làn, chuyển làn sai quy định… Nguyên nhân tiếp theo là do phương tiện (khoảng 20%) chủ yếu như: Nổ lốp, chết máy, hỏng hệ thống điện… Nguyên nhân do hạ tầng giao thông chiếm khoảng 1%, còn lại là do các nguyên nhân khác (20%).

Chia sẻ về giải pháp an toàn giao thông, ông Huy, cho biết, công ty chỉ có nhiệm vụ sửa chữa và đảm bảo đầy đủ biển báo, điều tiết giao thông tại những điểm sửa chữa. Riêng việc đảm bảo an toàn trên cao tốc thì do cơ quan có thẩm quyền phụ trách.

Còn ông Đặng Hùng Thái, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu giây, cho biết, chủ đầu tư và nhà thầu vừa tổ chức cho thông xe tạm thời thêm 4 nút giao trên cao tốc này. Trong thời gian qua, việc thi công các hạng mục còn lại luôn được đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông và công nhân làm việc. Các công trường đều được đặt biển cảnh báo từ xa, giúp các tài xế chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công.

Ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cho biết, thời gian qua tại các công trình thi công hạng mục công tác đảm bảo an toàn được ưu tiên. Các nhà thầu được quán triệt, chỉ đạo cương quyết đảm bảo đầy đủ các biện pháp an toàn cho phương tiện lưu thông và công nhân trong quá trình vừa khai thác vừa thi công.

Dự kiến cuối tháng 7, các hạng mục còn lại của cao tốc sẽ hoàn thành.

Kiến nghị lắp camera giám sát tốc độ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cho biết, công ty vừa có kiến nghị đến cơ quan chức năng về các giải pháp đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Trong đó, giải pháp sớm nhất hiện nay là lắp camera giám sát tốc độ của các phương tiện trên tuyến cao tốc. Việc có camera phạt nguội sẽ giúp các lái xe lưu thông đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Trong thiết kế, công ty có cho lắp camera nhưng không có chức năng giám sát tốc độ của lái xe.

Đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tự mở dải phân cách để phục vụ nhà thầu thi công gây nguy hiểm cho các phương tiện (Ảnh: Trung Thi).

Nói về vụ tai nạn mới nhất trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm xảy ra vào ban đêm, ông Huy, cho biết, hiện cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được xây dựng dải phân cách cứng cao 1m27 đạt chuẩn, thay vì lưới thép như quốc lộ 1A đang sử dụng. Chiều cao của dải phân cách cứng đảm bảo an toàn khi các phương tiện dùng đèn chiếu xa (đèn pha).

Đối với đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các Ban quản lý dự án đẩy mạnh thi công nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông các hạng mục còn lại, đặc biệt là các nút giao trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cũng sẽ yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công khắc phục ngay các hầm chui, đường dẫn bị ngập nước… gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án để tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được khai thác đúng theo thiết kế phê duyệt.

Ô tô nát bét sau khi tông vào đuôi xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi đưa vào khai thác hai tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Thuận, Bộ GTVT có những hướng dẫn và quy định rõ quy trình đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giao thông trên tuyến. Chẳng hạn khi thi công phải có người cảnh giới, hướng dẫn giao thông; khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định như biển chỉ dẫn, cờ và đèn đỏ vào ban đêm…

Về các vụ tai nạn gần đây, Bộ GTVT cho biết, các nhà thầu vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân. Khi có kết luận của cơ quan điều tra mới biết được chính xác lý do xảy ra tai nạn. Khi đó, chủ thể nào là tác nhân thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.