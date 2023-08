Nối thông 2 hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ngày 27/8, Công ty Cổ phần BOT Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, hầm đường bộ Núi Vung trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua Ninh Thuận đã được nối thông. Đây là hầm đường bộ xuyên núi dài nhất dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Hầm Núi Vung có chiều dài 2,2km được thi công theo phương pháp NATM của Áo (the New Australian Tunnelling Method - NATM). Công nghệ được đánh giá giúp thi công linh hoạt trong nhiều điều kiện địa chất và an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống.

Hầm Núi Vung được thông giúp việc thi công cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuận lợi (Ảnh: CTV).

Đây là công nghệ được áp dụng thi công hoàn thành một chuỗi hầm như Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân, Thung Thi, hầm đường bao biển Quảng Ninh.

Theo lãnh đạo Công ty CP Cam Lâm - Vĩnh Hảo, trong quá trình đào hầm mũi thi công hầm từ phía Nam gặp tầng địa chất yếu, khác với hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.

Để khắc phục tình trạng này, tập đoàn Đèo Cả đã chủ động mời chuyên gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước, Ban Quản lý dự án 85, tư vấn thiết kế kỹ thuật cùng thống nhất hàng loạt biện pháp xử lý. Tăng cường kết cấu chống đỡ, thi công vòm ngược và thi công 3 ca/ngày, xuyên lễ, Tết để bù đắp tiến độ.

Việc thông hầm có ý nghĩa rất quan trọng, công tác điều phối nhân sự, phương tiện, vật tư vật liệu có thể đi xuyên qua hầm không phải đi vòng bằng đường công vụ.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa (gần 5km), Ninh Thuận (63km), Bình Thuận (gần 12km), do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm nhà đầu tư. Dự kiến đến 30/4/2024 sẽ hoàn thành toàn tuyến.