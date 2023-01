Thực hiện đợt cao điểm dịp Tết Quý Mão 2023, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ công tác 141, các đội thuộc Phòng CSGT cùng 29 đội CSGT - trật tự của công an quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe lưu thông trên đường, khép kín khung giờ và địa bàn, nhằm phát hiện, kiềm chế hiệu quả tình trạng lái xe sử dụng rượu bia, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và thương vong do rượu bia gây ra.