Va chạm với xe máy, ô tô khách chở hơn 40 người lật ngang quốc lộ

Ngày 5/4, hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình và Quảng Trị, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông qua hiện trường.

Khoảng 20h30 tại địa phận xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, xe khách mang biển kiểm soát 37H-080.xx, do tài xế N.V.C. (SN 1983, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, đã va chạm với xe máy biển số 74F1-391.xx, do N.V.T. (SN 1995, trú tại huyện Hải Lăng) điều khiển.

Xe khách lật ngang trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Đức Tài).

Sau cú va chạm, xe khách mất lái và lật ngang trên quốc lộ, khiến 3 người bị thương và hàng chục người hoảng loạn. Quốc lộ 1A bị ùn tắc.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu và hỗ trợ hành khách rời khỏi xe.

Hiện trường vụ tai nạn tại cầu Gianh, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, vào lúc 16h45 cùng ngày, một vụ tai nạn khác đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Gianh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hai ô tô con và một xe container đã va chạm liên hoàn khi lưu thông qua cầu.

Vụ tai nạn khiến hai ô tô con bị hư hỏng nặng, giao thông qua cầu Gianh bị ách tắc trong nhiều giờ.