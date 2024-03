Chiều 20/3, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, khoảng 11h10 cùng ngày, em T.C.T.L. (13 tuổi, học sinh lớp 7) điều khiển xe máy điện di chuyển từ đường Nơ Trang Lơng (thị trấn Phước An, Krông Pắk) ra quốc lộ 26 xảy ra va chạm với ô tô cấp cứu mang BKS 47A-449.71 do tài xế Trần Quang Tín (28 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông hướng TP Buôn Ma Thuột đi TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe cấp cứu và xe máy điện khiến một học sinh tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cú tông mạnh khiến em L. văng ra đường, bị thương nặng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng em L. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Chiếc xe máy điện bị hư hỏng sau cú va chạm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại hiện trường, cả ô tô cấp cứu và xe máy điện đều bị hư hỏng.