Ứng dụng sáng kiến khoa học trong phòng cháy chữa cháy

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Việt Nam, tìm kiếm những sáng kiến khoa học để ứng dụng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức "Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về PCCC&CNCH năm 2021 - 2022". Ngày 12-13/4, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an tổ chức chương trình đánh giá, chấm điểm các đề tài tham gia dự thi.

Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm các đề tài dự thi. (Ảnh: G.C.).

"Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về PCCC&CNCH năm 2021 - 2022" là cuộc thi thường niên được Bộ Công an phát động tổ chức, đã được tiếp nối từ thành công của các cuộc thi trước.

Phát biểu tại buổi đánh giá chấm điểm, Đại tá, PGS,TS. Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: "Ngay sau lễ phát động, thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, đã có nhiều đơn vị liên hệ với Ban Tổ chức, mong muốn mang tới cuộc thi những sáng kiến, sản phẩm phù hợp với tiêu chí đề ra. Đặc biệt, thông qua các lần tổ chức trước đó, có nhiều tổ chức đã biết đến cuộc thi và sớm đã triển khai nghiên cứu, phát triển các sáng kiến khoa học phù hợp để tham dự cuộc thi năm nay, trong đó có những đơn vị đã dự cuộc thi trong cả 3 kỳ liên tiếp."

Cuộc thi năm nay có 19 đề tài thuộc nhiều tổ chức khác nhau, các sản phẩm dự thi có sự đa dạng về nội dung và tập trung vào một số lĩnh vực kỹ thuật số, điện tử, công nghệ vật lý, các thiết bị không người lái ứng dụng trong công tác chữa cháy và CNCH.

Một sản phẩm dự thi. (Ảnh: G.C.).

Đây đều là những sản phẩm phù hợp với tiêu chí và thể lệ cuộc thi. Căn cứ nội dung các công trình nghiên cứu và để đảm bảo quá trình đánh giá được thực hiện chất lượng, khách quan, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu Bộ Công an ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám khảo gồm 9 thành viên là những chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có kiến thức chuyên môn và thực tiễn phong phú.