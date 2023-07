UBND TPHCM xin ý kiến Thành ủy lập thêm một sở mới

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký tờ trình khẩn gửi Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm. Việc thành lập sở này được quy định trong Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vừa được Quốc hội ban hành.

Căn cứ trên ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND sẽ lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình, đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm. Sau đó, các dự thảo sẽ được lấy ý kiến bộ, ban, ngành liên quan.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, kiểm tra các mặt hàng trên địa bàn (Ảnh: V.S.).

Khi đã nhận được góp ý, UBND TPHCM sẽ tiếp thu, giải trình các ý kiến, hoàn chỉnh đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm. Đề án này sẽ được trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương thành lập.

Bước tiếp theo, UBND TPHCM sẽ trình HĐND thành phố quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm. Căn cứ nghị quyết của HĐND TPHCM, Sở An toàn thực phẩm sẽ được thành lập. Trong 30 ngày làm việc, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM có trách nhiệm bàn giao công việc, nhân sự cho cơ quan này.

Tính đến thời điểm hiện tại, UBND TPHCM đã lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành liên quan và hoàn chỉnh nội dung dự thảo đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm. Dự kiến thời gian tới, UBND TPHCM sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt dự thảo đề án.

TPHCM dự kiến trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm tại kỳ họp HĐND cuối năm 2023.

Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM được quy định tại khoản 1, điều 9, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, HĐND TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. HĐND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cho Sở An toàn thực phẩm.