UBND TPHCM chuyển giao chức năng từ 4 sở, ngành sang cơ quan công an

UBND TPHCM vừa ban hành 4 quyết định chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước từ Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong sang Công an TPHCM và công an các tỉnh, thành phố.

Trong đó, chức năng quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp được chuyển giao từ Sở Tư pháp sang Công an TPHCM; chức năng quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng được chuyển giao từ Sở Thông tin và Truyền thông trước đây sang Công an TPHCM; chức năng quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Giao thông công chánh) sang Công an TPHCM.

Công an TPHCM tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Ảnh: Thuận Thiên).

Riêng chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây được chuyển giao sang công an các tỉnh, thành phố quản lý.

UBND TPHCM cũng ban hành một quyết định khác để chuyển giao các cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố sang công an các tỉnh, thành phố.

Trong đó, Công an TPHCM được chuyển giao Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân; Công an tỉnh Đắk Nông được chuyển giao Cơ sở cai nghiện ma túy số 1; Công an tỉnh Lâm Đồng được chuyển giao Cơ sở cai nghiện ma túy số 2; Công an tỉnh Bình Dương được chuyển giao Cơ sở cai nghiện ma túy số 3.

Công tác bàn giao tài sản, tài chính, ngân sách trong quá trình sắp xếp, chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ được người đứng đầu các đơn vị thực hiện từ ngày 27/2.

Vào ngày 20/2, HĐND TPHCM đã thông qua tờ trình về ban hành nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM. Bộ máy mới của TPHCM gồm 7 sở được thành lập mới, 8 đơn vị chỉ tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong hoặc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ; Sở An toàn thực phẩm tiếp tục được thí điểm theo Nghị quyết 98.

Trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND TPHCM có 21 cơ quan chuyên môn.