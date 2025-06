Tuyển dụng em gái của CSGT hy sinh ở Long An vào ngành công an

Ngày 20/6, Công an tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng chính thức chị Nguyễn Thị Thúy Diễn vào lực lượng Công an nhân dân.

Liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào từng công tác trong ngành công an từ tháng 10/2009, đảm nhiệm nhiều vị trí tại Công an huyện Đức Hòa. Chiều 21/4/2023, trong lúc hỗ trợ đồng đội truy bắt tội phạm vận chuyển ma túy qua tỉnh lộ 824 (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), anh Hào bị xe của nhóm tội phạm tông và hy sinh.

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễn tại lễ công bố quyết định tuyển dụng chính thức (Ảnh: Công an tỉnh Long An).

Anh Hào được truy thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá, được công nhận là liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Tiếp nối chí hướng của anh trai, chị Nguyễn Thị Thúy Diễn bày tỏ nguyện vọng phục vụ trong lực lượng công an. Sau thời gian tạm tuyển, ngày 18/6, Giám đốc Công an tỉnh Long An ký quyết định tuyển dụng chính thức chị Diễn, phong cấp bậc hàm thượng úy.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, việc tiếp nhận chị Diễn thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, đồng thời là sự tri ân, động viên đối với thân nhân liệt sỹ Nguyễn Xuân Hào.