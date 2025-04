Tưởng niệm các cố lãnh đạo Bộ Công an

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đoàn cán bộ Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng lực lượng vũ trang, trưởng ban liên lạc, dẫn đầu đã tới thăm hỏi và thắp hương tưởng niệm tại tư gia cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, cố Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Tài, cố Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi.

Đoàn cán bộ Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thắp hương tưởng niệm tại tư gia cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn (Ảnh: Hoàng Báo).

Đây là dịp để các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam ôn lại những kỷ niệm xúc động về các cố lãnh đạo Bộ Công an.

Đoàn cũng đến thắp hương, tưởng niệm Đại tá Tô Quyền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nguyên Phó ban An ninh Tây Ninh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng (hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên hiện nay); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Tẩu; nguyên Ủy viên Ban an ninh Khu 5 Nguyễn Chức; nguyên Phó Trưởng ban An ninh khu 5 Lương Phan Thọ.

Đoàn cán bộ ban liên lạc thăm phòng lưu niệm cố Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Tài (Ảnh: Hoàng Báo).

Cũng trong chuyến hành trình tri ân này, đoàn đã đến thắp hương tri ân cố Thiếu tướng Tống Ngọc Minh, nguyên Tổng cục phó Tổng cục An ninh 1, cựu lãnh đạo Ban Liên lạc nhiệm kỳ đầu.

Trong không khí ấm tình đồng chí, đồng đội, Thiếu tướng Phan Văn Lai xúc động hồi tưởng những kỷ niệm không thể nào quên của lớp cán bộ chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Với tinh thần "tất cả vì tiền tuyến lớn", cán bộ Công an chi viện đã chiến đấu kiên cường, bất khuất, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc…

Thiếu tướng Phan Văn Lai thăm hỏi, động viên gia đình, người thân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh (Ảnh: Hoàng Báo).

Chuyến thăm của đoàn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các cán bộ, lãnh đạo Công an lão thành, đồng thời là biểu hiện chân thành, sinh động nhất về nghĩa tình đồng đội, tình cảm gắn bó keo sơn giữa những người cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Hoàng Báo