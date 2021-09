Tước quân tịch Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội Phùng Anh Lê

Dân trí Bộ Công an đã tước quân tịch đối với Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Thông tin nêu trên được một nguồn tin của PV Dân trí xác nhận vào chiều 23/9. Cũng theo nguồn tin này, quyết định tước quân tịch đối với ông Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) được thực hiện trước thời điểm ông Lê bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã ký quyết định tước quân tịch đối với Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Hình ảnh cơ quan tiến hành tố tụng hoàn tất việc khám xét riêng của cựu Đại tá Phùng Anh Lê vào tối 21/9 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Trường).

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với cựu Đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trung tá Nguyễn Đức Châu để điều tra về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", theo Điều 378 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 21/9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có mặt tại nhà riêng ông Lê để thực hiện các biện pháp tố tụng phục vụ việc điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 21/6, thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã đình chỉ công tác ông Lê và ông Châu để làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tiến hành các biện pháp tố tụng đối với vụ án "Cướp tài sản" xảy ra từ năm 2016.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2016, Nguyễn Hữu Tài mở cửa hàng cho vay theo hình thức "bốc bát họ" trả góp theo ngày. Sau đó, anh T. (SN 1990, ở Hà Nội) có vay của Tài 10 triệu đồng, bị "cắt" 2 triệu, chỉ được nhận 8 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, mỗi ngày anh T. sẽ trả Tài số 200 nghìn đồng (gồm cả gốc và lãi) trong thời hạn 50 ngày. Tuy nhiên, anh T. chỉ đóng 30 ngày ứng với 6 triệu đồng rồi dừng lại, còn nợ của Tài 4 triệu đồng.

Ngày 21/9/2016, Tài, Đức phát hiện anh T. đang uống nước ở An Dương (quận Tây Hồ) nhưng không dám đòi nợ. Sau đó, Tài gọi thêm 3 người tới yêu cầu anh T. trả tiền. Khi thấy anh T. bỏ chạy và hô "cướp, cướp", 5 bị cáo nêu trên đuổi theo đánh anh T., ép ngồi lên xe máy và giữ một điện thoại iPhone 5 của anh.

Khi các đối tượng đang chở anh T. đến nơi khác, xe máy của Đức hết xăng nên nạn nhân đã lợi dụng cơ hội này chạy vào trụ sở công an gần đó. Thấy vậy, một bị cáo vứt điện thoại của anh T. vào cổng trụ sở rồi bỏ về.

Hình ảnh 5 bị cáo trong vụ án "cướp tài sản" vào năm 2016 mà Công an Tây Hồ "quên" xử lý hình sự (Ảnh tư liệu).

Sáng 22/9/2016, Tài được triệu tập tới Công an quận Tây Hồ làm việc và khai báo hành vi của mình. Tối cùng ngày, Tài bị ra lệnh tạm giữ hình sự nhưng sau đó lại được đưa ra ngoài cho người nhà đón về.

Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời Tài và anh T. tới trụ sở hòa giải. Tài bồi thường cho anh T. 15 triệu đồng và thay lại màn hình chiếc iPhone 5 của anh.

Cáo trạng nhận định, trong quá trình điều tra vụ án, một số cán bộ Công an quận Tây Hồ không xử lý đối tượng Tài và đồng phạm về tội "cướp tài sản" vào năm 2016. Do có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác.

Ngày 29/4, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt đối với 5 bị cáo gây ra vụ cướp này, trong đó Nguyễn Hữu Tài bị tuyên 24 tháng tù giam về tội "cướp tài sản".

