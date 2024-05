Tử vong do tai nạn giao thông ở đường huyện TPHCM cao hơn quốc lộ

TPHCM có 26 điểm đen tai nạn giao thông (số liệu năm 2020-2022), trong số đó, Vườn Lài, quốc lộ 50, Phạm Hùng, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội... là những tuyến đường có tỷ lệ rủi ro cao dựa trên số vụ tử vong trên mỗi km.

Thông tin được ông Bùi Nhật Minh, đại diện nhóm nghiên cứu (Trường Đại học Phân hiệu GTVT TPHCM) nêu tại Hội nghị công bố báo cáo phân tích dữ liệu về an toàn giao thông TPHCM, diễn ra sáng 9/5.

Hội nghị do Ban An toàn giao thông TPHCM phối hợp với Vital Strategies, đối tác của Quỹ Bloomberg Philanthropies (đơn vị hỗ trợ kỹ thuật dự án Sáng kiến vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu tại TPHCM giai đoạn 2015-2025).

Theo ông Bùi Nhật Minh, tại TPHCM, có đến 86% số ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, chủ yếu là va chạm đa phương tiện, tự gây tai nạn. Các vụ tai nạn có tử vong nhiều nhất là tại đường huyện - nội thị.

Ông đại diện nhóm nghiên cứu (Trường Đại học Phân hiệu GTVT TPHCM) báo cáo phân tích dữ liệu an toàn giao thông tại TPHCM 2020-2022 (Ảnh: Thư Trần).

Thời điểm có tai nạn tăng cao trong năm thường trùng với dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ, thời gian tai nạn tăng cao thường là cuối tuần, trong đó số vụ tăng cao vào buổi tối trước nửa đêm.

Trong số 20 tuyến đường có tỷ lệ tử vong cao nhất giai đoạn (2020-2022), đường Vườn Lài chỉ dài khoảng 1,63km nhưng trung bình có 6 vụ tai nạn giao thông gây tử vong 10 người trên mỗi km. Trong khi đó, đoạn quốc lộ 50 dài 12km chỉ xảy ra 4 vụ tai nạn gây tử vong, làm chết 45 người trên mỗi km. Có tính chất tương tự, đoạn quốc lộ 1A dài 48km xảy ra 3 vụ làm chết đến 134 người.

"Quốc lộ 1A cũng là tuyến đường có số người chết do tai nạn giao thông cao nhất thông qua biểu đồ nhiệt thống kê năm 2020", ông Minh nói.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, cho rằng bên cạnh việc đảm bảo tốt về hạ tầng, đảm bảo tốt về hành lang pháp lý, lực lượng chức năng chuyên môn tăng cường kiểm tra, việc hình thành ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn của người tham gia giao thông là yếu tố quyết định.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM (Ảnh: Thư Trần).

TPHCM tồn tại 9 điểm đen tai nạn giao thông, 24 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Cuối năm 2023, có 4 điểm chuyển biến tốt, 12 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 8 điểm không chuyển biến.

Cũng trong năm 2023, TPHCM xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông làm chết 661 người, bị thương 1.049 người. So với cùng kỳ 2022, giảm 408 vụ (giảm 19%), giảm 113 người chết (giảm 15%), giảm 271 người bị thương (giảm 21%).

Lực lượng CSGT TPHCM thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã phát hiện xử lý 128.149 trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, so cùng kỳ năm 2022 tăng 72.599 trường hợp (tăng 130%).

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM, cho biết để góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông, Công an TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để hình thành bằng được thói quen, văn hóa "đã uống rượu, bia không lái xe".

Quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an TPHCM quyết tâm xử lý triệt để, không né tránh né, "không có vùng cấm, không ngoại lệ".