Lứa tuổi trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức và kỹ năng về an toàn giao thông (ATGT) của các em học sinh. Trong giai đoạn này, các em bước vào tuổi trưởng thành và thường tiếp xúc nhiều hơn với môi trường giao thông công cộng. Việc giáo dục và tạo ra những thói quen an toàn giao thông từ khi còn ở trường trung học là quan trọng.

Tham luận của Cục CSGT - Bộ Công an tại hội thảo (Ảnh: HVN).

Những bài học và thông điệp về quy tắc giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, ý thức về trách nhiệm cá nhân và cộng đồng không chỉ giúp học sinh tránh xa các nguy cơ tai nạn mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho một xã hội giao thông an toàn và văn minh trong tương lai.

Vì vậy, việc học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông trong thời kỳ trung học phổ thông là một phần quan trọng của quá trình giáo dục, nhằm bảo vệ sự an toàn và phát triển toàn diện của học sinh.

Thấu hiểu điều đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông thuộc 29 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Honda Việt Nam hướng dẫn tư thế lái xe an toàn (Ảnh: HVN).

Nỗ lực thúc đẩy an toàn giao thông toàn cầu, mong muốn không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda vào năm 2050, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã tiếp tục ký kết chương trình hợp tác "Giáo dục An toàn giao thông cho học sinh, sinh viên" giai đoạn 2023 - 2026 vào ngày 15/9/2023.

Giáo viên trải nghiệm các tình huống mô phỏng trên máy tập lái xe cùng hướng dẫn viên của Honda Việt Nam (Ảnh: HVN).

Chương trình nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự và an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ đến năm 2045.

Chương trình nhận được sự đánh giá tích cực và ủng hộ của các thầy, cô giáo và thu hút các em học sinh, sinh viên hào hứng tìm tòi, tiếp thu nội dung dễ dàng.

Trong phạm vi của chương trình, các đối tác đã cùng nhau thống nhất và xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo nhằm tăng cường vai trò quản lý giáo dục an toàn giao thông trong các trường trung học. Mục tiêu của việc tổ chức hội thảo là nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cùng với việc truyền đạt kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong môi trường học đường.

Ngày 27/3/2024, hội thảo đã diễn ra thành công với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bà Đỗ Thu Hoàng - Phó tổng giám đốc thứ nhất của Công ty Honda Việt Nam, cùng với sự hiện diện của 220 cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp trung học phổ thông, các cán bộ từ Ban An toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông thuộc 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu kết thúc hội thảo (Ảnh: HVN).

Tại sự kiện, các khách tham dự chia sẻ về tình hình thực tế về an toàn giao thông, truyền đạt thông điệp về vai trò và trách nhiệm trong việc giáo dục an toàn giao thông tại các trường học, đề xuất và kiến nghị cho các cấp quản lý để lập và hoàn thành kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong trường học cho học sinh.

Đồng thời, các bên cùng nhau củng cố kỹ năng tham gia giao thông an toàn và giới thiệu chương trình thí điểm về bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe gắn máy điện an toàn cho các học sinh tại các trường trung học phổ thông.

Đại diện Ủy ban ATGT QG chia sẻ tại hội thảo tăng cường giáo dục ATGT.

"HVN mong rằng việc thúc đẩy triển khai công tác tuyên truyền và đào tạo ATGT cho các cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp trung học thông qua hội thảo sẽ đóng góp vào việc nâng cao chất lượng quản lý giáo dục về an toàn giao thông trong môi trường học đường. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam", đại diện HVN chia sẻ.