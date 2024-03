Tổng kết chương trình giáo dục An toàn giao thông năm học 2023-2024

Các vị đại biểu cùng các giáo viên và học sinh thuộc 63 tỉnh, thành phố chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao giải Cuộc thi "ATGT cho nụ cười ngày mai" năm học 2023-2024.

Chung tay cùng Chính phủ nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda" vào năm 2050, HVN phối hợp chặt chẽ với Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục ATGT cho người dân trên cả nước, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên - thế hệ tương lai của đất nước.

Trong năm học 2023-2024, đã có hơn 24 triệu học sinh được tiếp cận và đào tạo ATGT, với nhiều chương trình đào tạo ATGT tiêu biểu.

Chương trình "Tôi yêu Việt Nam".

Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" dành cho trẻ mầm non đã hoàn thành triển khai trên 63 tỉnh, thành phố nhằm sớm hình thành nhận thức về ATGT cho trẻ.

Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".

Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" đào tạo cho học sinh trung học trên cả nước.

Cùng với đó là chương trình tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho sinh viên.

Trên chặng đường 28 năm hình thành và phát triển, HVN đã nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan Chính phủ triển khai các hoạt động tuyên truyền, đào tạo về an toàn giao thông cho người dân Việt Nam nói chung và các em học sinh nói riêng trên mọi miền Tổ quốc.

Thông qua các chương trình giáo dục ATGT, HVN cho biết, hãng kỳ vọng các em học sinh được trang bị những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cần thiết, góp phần giảm thiểu tai nạn, xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.