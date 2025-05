Ngày 18/5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân".

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp, tri ân và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025).

Toàn cảnh cuộc hội thảo (Ảnh: P. Oanh).

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 báo cáo tham luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn, nhà khoa học.

Hội thảo tập trung làm rõ nội dung chủ yếu: Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Kiên định thực hiện ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân trong thời kỳ đổi mới và Tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc và cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo (Ảnh: P. Oanh).

Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng bước đi, từng quyết sách chiến lược, Đảng ta đã lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử.

"Trên những nền tảng ấy, chúng ta có quyền tự hào, tự tin, tự lực, tự cường tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định", ông Thắng phát biểu.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Các tham luận đã luận giải, phân tích, đánh giá, làm sâu sắc thêm cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; khẳng định tầm vóc, giá trị, sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới; gợi mở nhiều vấn đề nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong kỷ nguyên mới của dân tộc.