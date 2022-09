Truy xuất camera điều tra vụ xe điện tông chết cháu bé ở Sa Pa

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: A Páo).

Tối 1/9, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa thông tin, lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo lực lượng công an lập hồ sơ, truy xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe điện đâm một cháu bé 5 tuổi tử vong trên địa bàn vào tối 31/8.

Theo ông Vương Trinh Quốc, nếu phát hiện xe điện chạy quá tốc độ quy định và vi phạm các quy định về an toàn giao thông có thể xử lý hình sự lái xe điện vì hành vi gây tai nạn chết người.

Hiện nay, ngoài việc trích xuất camera của các hộ dân gần hiện trường xảy ra tai nạn, công an thị xã Sa Pa cũng đã lấy hộp đen của xe điện để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, hiện có khoảng 7-8 hãng xe điện với tổng số gần 200 xe điện du lịch được phép hoạt động theo dự án thí điểm của Sở Giao thông - Xây dựng tỉnh Lào Cai, đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt từ năm 2020. Tuy nhiên, hoạt động của xe điện thí điểm Sa Pa đang có nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân địa phương, khách du lịch và đã được một số phương tiện truyền thông đại chúng phản ánh.

Trong thời gian qua, công an thị xã Sa Pa đã phải xử phạt nhiều trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ, luồng tuyến hoạt động và điển hình là lái xe có nồng độ cồn cao gấp nhiều lần cho phép. Theo số liệu của ngành công an, trong 7 tháng năm 2022, lực lượng công an thị xã Sa Pa đã xử lý 50 trường hợp đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông.

Theo quy định, xe điện phải được lắp camera giám sát hành trình, lái xe phải có đồng phục và biển tên của hãng... Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không chấp hành những quy định này.

Để chấn chỉnh hoạt động của các xe điện du lịch trên địa bàn, thị xã Sa Pa đã có văn bản gửi Sở Giao thông - Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với cơ quan chức năng thị xã Sa Pa tăng cường tuần tra, giám sát phương tiện xe điện về chạy đúng luồng tuyến, phạm vi hoạt động; về việc đăng ký số hiệu, mã QR-Code… để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, thị xã Sa Pa cũng đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm của xe điện, đặc biệt là trên các tuyến đường xe điện chạy nhưng chưa đăng ký luồng, tuyến, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định.

Như đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 31/8, cháu Nguyễn Ngân T. (5 tuổi, ở tổ 3, phường Phan Si Păng) đang cùng em chơi trên vỉa hè thì bất ngờ chạy qua đường và bị một xe điện du lịch tông trúng. Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.