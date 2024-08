Truy tìm ô tô liên quan vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 1

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An đang xác minh, truy tìm ô tô liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 1 khiến nữ công nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1 (Ảnh: M.T.).

Theo một số nhân chứng, khoảng 6h ngày 15/8, bà Huỳnh Thị Nga (43 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) lái xe máy mang biển số 62G1-197.86 chạy trên quốc lộ 1, hướng TPHCM đi miền Tây.

Đến địa bàn phường Khánh Hậu, TP Tân An (Long An), bà Nga va chạm với một ô tô chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, tài xế lái ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Theo người thân, bà Nga đang trên đường đi làm tại Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) thì xảy ra tai nạn.

Công an tỉnh Long An và Công an TP Tân An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy tìm tài xế cùng ô tô liên quan vụ tai nạn.