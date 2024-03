Truy tìm nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Long An

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định truy tìm ông Võ Tuấn Bằng (39 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Kim Hằng (33 tuổi, ngụ phường 4, TP Tân An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng ông Bằng đang bị công an truy tìm (Ảnh: H.M).

Ông Bằng nguyên là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP Tân An.

Vừa qua, Công an tỉnh Long An nhận một số đơn tố giác vợ chồng Bằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng xảy ra tại phường 4, TP Tân An.

Khi xảy ra vụ việc, ông Bằng đã nghỉ việc tại ngân hàng, sau đó cùng vợ rời khỏi địa phương. Để làm rõ đơn tố giác tội phạm, Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm người.

Công an thông báo ai biết thông tin ông Bằng và vợ, xin báo đến Công an tỉnh Long An để cơ quan này thụ lý, điều tra.