Truy tìm kẻ xấu phá hoại hàng loạt ngôi mộ ở Hà Nội

Tối 21/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang của phường bị kẻ xấu phá hoại, đập phá.

Hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang Tây Mỗ bị kẻ xấu đập phá (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo vị lãnh đạo, ngày hôm qua (20/2), Công an phường Tây Mỗ nhận được tin báo từ người dân về vụ việc. Sau khi nắm được thông tin, công an phường đã báo cáo Công an quận Nam Từ Liêm và Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý.

Nhiều bát hương bị đập nát (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị kẻ xấu phá hoại.