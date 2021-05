Truy tìm đối tượng thuê nhà cho nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp

Dân trí Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra thông báo truy tìm đối tượng đã thuê nhà cho một số người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng có tên là Nguyễn Văn Long (32 tuổi, thường trú tại phường Nam Viêm, thành phố Vĩnh Yên) để xác minh tin báo về vụ việc có dấu hiệu của tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến nay, Nguyễn Văn Long đã thuê nhà cho một số người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, hiện này Long không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ.

Các đơn vị, người dân nếu phát hiện Nguyễn Văn Long thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc theo số điện thoại 0692.621.257 hoặc liên hệ với điều tra viên Lê Phương, số điện thoại 0973.525.147 để phối hợp giải quyết.

Như Dân trí phản ánh, từ khi tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu xuất hiện trở lại các ca mắc Covid-19 mà nguồn lây ban đầu là từ một người Trung Quốc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu toàn lực lượng tăng cường rà soát, nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép tạm trú trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái vào địa bàn.

Gần đây nhất, Công an huyện Lập Thạch đã phát hiện 4 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, gồm: Huang Ru Shi (sinh năm 1991); Yang Xiong, (sinh năm 1993), Ma Rong Wei (sinh năm 1989) và Ma Gui Bin (sinh năm 1992), đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị Công an huyện Lập Thạch phát hiện.

Tại cơ quan công an các trường hợp này khai nhận đã cùng với một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và lưu trú ở thành phố Vĩnh Yên. Thời gian qua bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện nên các đối tượng đã bỏ chạy lên địa bàn huyện Lập Thạch để lẩn trốn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 36 tuổi, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên về tội "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 bộ luật Hình sự.

Thế Kha