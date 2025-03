Truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho CSCĐ hy sinh ở Vũng Tàu

Ngày 6/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đối với Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đại diện gia đình Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì truy tặng Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm truy tặng Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật cho đại diện gia đình.

Ngày 5/3, Chủ tịch Nước Lương Cường đã ký Quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 4/3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã ký quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Theo nội dung vụ việc, sáng 3/3, Tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu, đến nhà mời Dương Hữu Trí (SN 1987) về trụ sở kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, Trí không chấp hành, dùng dao rượt chém, làm rách áo một cán bộ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường 7, rồi quay lại đốt xe máy của Tổ công tác, sau đó Trí vào nhà cố thủ.

Nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh đến vận động, thuyết phục nhưng Trí không chấp hành mà còn sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an. Tổ công tác trong đó có Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành áp sát để khống chế đối tượng và bị Trí dùng dao đâm vào vùng ngực. Đến 13h30 cùng ngày, anh hy sinh tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí với 3 tội danh Giết người, Hủy hoại tài sản, Chống người thi hành công vụ.