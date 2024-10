Trưởng công an 2 thành phố ở Hải Dương thôi làm nhiệm vụ công an

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương được chuyển sang công tác tại Thành ủy Chí Linh (Hải Dương); Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an TP Chí Linh được chuyển sang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng (bìa trái) và Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, nhận quyết định công tác mới (Ảnh: Công an Hải Dương).

Đồng thời, Thượng tá Phạm Quỳnh Anh, Phó Trưởng Công an TP Hải Dương; Thượng tá Nguyễn Minh Quyết, Phó Trưởng Công an TP Chí Linh, lần lượt được giao quyền phụ trách Công an TP Hải Dương và Công an TP Chí Linh cho đến khi kiện toàn xong chức vụ Trưởng Công an của hai đơn vị này.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, chúc mừng Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng và Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, đã được tín nhiệm điều động sang công tác tại vị trí công tác mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, Thượng tá Hưng và Thượng tá Long chuyển sang vị trí công tác mới cần tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Hùng cũng mong muốn, trên cương vị công tác mới, Thượng tá Hưng, Thượng tá Long tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an địa phương, để lực lượng này tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Đối với Thượng tá Phạm Quỳnh Anh và Thượng tá Nguyễn Minh Quyết, ông Hùng đề nghị, sau khi tiếp nhận trọng trách mới cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, để hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch mà đơn vị đã đặt ra từ trước.