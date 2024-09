Thiếu tướng Lê Ngọc Châu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Ngày 4/9, Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh này.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, 54/54 đại biểu đã bầu ông Lê Ngọc Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Ngọc Châu, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Châu nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách cao cả, nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân tỉnh Hải Dương.

"Được nhận nhiệm vụ vào thời điểm toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Nhiệm kỳ này không còn dài, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đan xen", ông Châu phát biểu.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chia sẻ thêm, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, trước hết cá nhân ông xác định luôn khiêm tốn học hỏi, dành toàn bộ tâm sức, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, cùng tập thể Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của thế hệ tiền nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất.

Cuối cùng, ông Châu tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, nhất định tỉnh Hải Dương sẽ phát triển nhanh, bền vững và đạt được những thành quả to lớn hơn nữa.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, cũng trong buổi chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), thôi giữ chức Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, cho biết, kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100% thể hiện tình cảm và niềm tin, sự tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh với ông Lê Ngọc Châu.

Ông Lê Văn Hiệu phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: Nguyễn Dương).

HĐND tỉnh tin tưởng rằng, tân Chủ tịch UBND tỉnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh kế thừa truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy, lan tỏa khát vọng phát triển, vượt mọi khó khăn, cùng các cấp, các ngành chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Ông Hiệu đánh giá, với kinh nghiệm và vị thế của mình, ông Lê Ngọc Châu sẽ chủ động nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến của cử tri, của doanh nghiệp... để kịp thời giải quyết được các vấn đề cấp thiết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; khắc phục những hạn chế; tháo gỡ khó khăn; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.