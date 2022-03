Trưởng ban quản lý bán rừng phòng hộ bị khai trừ Đảng

Trước đó, ngày 21/1/2021, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã khởi tố bị can đối với ông Lê Phùng Diệu và ông Nguyễn Hồng Lĩnh về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" (Ảnh: Công an Quỳ Hợp).