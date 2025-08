Trung tướng Mai Hoàng phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm ở TPHCM

Sáng 1/8, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thi đua lập thành tích hướng tới các hoạt động kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước (Ảnh: Nam Anh).

Đợt ra quân cao điểm kéo dài 2 tháng, ngày 10/7 đến hết ngày 15/9. Qua 20 ngày đầu thực hiện cao điểm, với sự quyết tâm cao nhất của toàn lực lượng Công an thành phố và sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực (Ảnh: Nam Anh).

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, đánh giá Công an TPHCM đã giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng (Ảnh: Nam Anh).

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và triển khai Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần triển khai có hiệu quả, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; phải hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cao điểm đề ra (Ảnh: Nam Anh).

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các lực lượng công an thành phố triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, an ninh cơ sở, an ninh công nhân,… để kịp thời có biện pháp xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố (Ảnh: Nam Anh).

Các đơn vị tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thành phố trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi; giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân với phương châm “mâu thuẫn lớn thành mâu thuẫn nhỏ, mâu thuẫn nhỏ thành không còn mâu thuẫn” (Ảnh: Nam Anh).

Trung tướng Mai Hoàng còn yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; bảo đảm thực hiện bằng được các chỉ tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; kiên quyết đấu tranh triệt xoá băng, ổ, nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không để hoạt động phức tạp; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 363 cấp thành phố và cấp xã trong trấn áp tội phạm đường phố (Ảnh: Nam Anh).

Người đứng đầu Công an TPHCM đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chặn đứng nguồn cung, giảm nguồn cầu ma tuý, phát hiện xử lý các đường dây tội phạm về ma tuý và các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường không ma tuý (Ảnh: Nam Anh).

Các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục xử lý nghiêm để kéo giảm các hành vi có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; không để xảy ra đua xe trái phép; triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng chống cháy, nổ; chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo Công an TPHCM nhận định đợt cao điểm này có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng và các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Cũng trong sáng 1/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trên địa bàn đường thủy tại công viên bờ sông bến Bạch Đằng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đại diện Phòng PC08 cho biết, trong dịp này, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông Sài Gòn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lãnh đạo Công an TPHCM cùng các đại biểu tặng hoa động viên các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra trong đợt ra quân cao điểm (Ảnh: Nam Anh).