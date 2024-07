Trời Hà Nội tối sầm do ảnh hưởng mưa bão, xe cộ phải bật đèn giữa ban ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 23/7, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Sáng 23/7, Hà Nội đổ cơn mưa lớn, cùng lúc bầu trời cũng mù mịt, tối sầm, nhiều nóc nhà cao tầng "biến mất" trong làn mưa. Trong ảnh, tòa nhà Lotte Hanoi Tower cao 272m thời điểm 8h bị phủ kín mưa mù.

Tình trạng bầu trời âm u bao phủ toàn bộ thành phố, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông. Thời điểm 8h30 vẫn có nhiều phương tiện ô tô, xe máy bật đèn pha khi lưu thông trên phố.

Ngã tư Láng Hạ giao Đê La Thành có mưa lớn, các phương tiện di chuyển chậm để tránh trơn trượt.

Đến thời điểm 9h, bầu trời nội đô tiếp diễn tình trạng này. Dòng phương tiện di chuyển chậm rãi trên phố Thái Hà trong điều kiện khó khăn, người dân vội vã sang đường trong cơn mưa không ngớt.

Phố Lê Thái Tổ nhiều cây cao, trời khá tối, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn pha khi lưu thông lúc 10h sáng.

Xung quanh hồ Hoàn Kiếm thường có độ ẩm cao dẫn đến hiện tượng sương mù xuất hiện dày hơn. Trong ảnh, khách du lịch tham quan đền Ngọc Sơn dưới mưa.

Khu vực Đinh Tiên Hoàng, dù thời tiết nồm ẩm kèm mưa vẫn có khá đông khách du lịch qua lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ hôm nay đến ngày mai (24/7), Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.