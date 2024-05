Triệu tập tài xế taxi chở khách Tây đi 50m "chém" 500.000 đồng

Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sáng nay 13/5, đơn vị đã triệu tập lái xe L.V.D. (SN 1990, ở xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), là tài xế điều khiển xe taxi mang BKS 30E-112.91.

Tài xế D. là người bị 2 du khách nước ngoài tố "thu 500.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 200m và thêm 500.000 đồng để trả lại tài sản bỏ quên trên xe", gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.

Tài xế D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) cho biết, chiều tối qua 12/5, tài xế L.V.D. đã tự lên công an phường để trình diện, sau đó công an phường bàn giao cho Đội Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm lấy thông tin lời khai, lập hồ sơ vụ việc.

Với các tình tiết liên quan đến việc thu tiền của du khách, Công an quận Hoàn Kiếm đang giao Công an phường Hàng Buồm tiếp nhận hồ sơ để xác minh, giải quyết theo quy định.

Liên quan tới sự việc, trao đổi với phóng viên, đại diện hãng taxi S.T.Đ. (ở Hà Nội) cho biết, chiếc xe taxi trong sự việc đúng là từng chạy cho hãng. Tuy nhiên cách đây 2 năm, tài xế taxi cũ đã bán chiếc xe đó và hiện nay chiếc xe này không còn chạy cho hãng nữa.

2 du khách nước ngoài nghi bị tài xế taxi chặt chém (Ảnh: Mạng xã hội).

Hãng taxi cũng khẳng định, nam tài xế bị tố "chặt chém" du khách không liên quan tới hãng.

"Phía cơ quan công an cũng đã liên hệ với chúng tôi để làm rõ sự việc. Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin của chủ cũ chiếc xe, để phía công an lấy thông tin, xác minh chủ mới của chiếc xe taxi này. Việc số điện thoại của hãng vẫn còn trên xe thì có thể số điện thoại khó bóc ra, nên họ vẫn để số lại, nhưng chủ xe taxi mới không còn làm việc cho hãng taxi của chúng tôi nữa", vị đại diện hãng taxi S.T.Đ. giải thích.