Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC và cứu hộ cứu nạn

Ngày 18/8, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CHCN), phối hợp với Cục Công nghiệp An ninh (Bộ Công an), các đơn vị liên quan đã tổ chức khai mạc "Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ, tòa nhà thông minh năm 2022". Triển lãm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, tại TPHCM.

Lãnh đạo Bộ Công an tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm phòng cháy chữa cháy (Ảnh: A.X.).

Triển lãm thu hút sự tham gia của các nhà sản xuất, cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực đến từ các nước, như: Anh, Ấn Độ, Australia, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Italia, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam…

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an, Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ được tổ chức liên tục từ 2008-2019. Quy mô triển lãm ngày càng gia tăng, từ năm 2016, tổng diện tích gian hàng là 7.500m2 với 250 đơn vị/450 gian hàng, đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đến năm 2019, tổng diện tích gian hàng là 10.000m2 với 380 đơn vị/530 gian hàng đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo Bộ Công an tham quan gian hàng của Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: A.X.).

Gian hàng của Công an TPHCM tại triển lãm (Ảnh: A.X.).

Điểm nhấn của triển lãm lần này là 2 hội thảo, tọa đàm quốc tế "Chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH, giải pháp khoa học - công nghệ PCCC cho nhà siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm"; Hội thảo "An ninh thông minh" thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

Sản phẩm trưng bày tại triển lãm tập trung hướng tới 5 nhóm khách hàng chính: an toàn công nghiệp (nhà máy, khu công nghệ cao, nhà máy điện; giao thông (đường sắt, cao tốc, nội đô); ngành dịch vụ (du lịch, khách sạn, căn hộ dịch vụ, villa); khu thương mại (khu mua sắm, tòa nhà cao tầng, văn phòng); chung cư (khu chung cư, nhà riêng, tòa nhà đa năng) …

Nhân viên một gian hàng đến từ Nhật Bản chia sẻ về các sản phẩm cứu hộ cứu nạn (Ảnh: A.X.).

Triển lãm cũng là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.

Triển lãm cũng góp phần kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm công nghệ an ninh, an toàn PCCC và CNCH, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ… góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.