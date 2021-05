Treo thưởng 10 triệu đồng cho dân tố người nhập cảnh trái phép

Dân trí Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa quyết định treo thưởng 10 triệu đồng cho mỗi công dân tố giác các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch huyện Văn Yên (Ảnh: Thu Nhài).

Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa ký văn bản phát động phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép trong phòng chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công an các tỉnh thành đang ra quân truy quét và phát hiện số lượng lớn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú chui trong cộng đồng dân cư tại một số tỉnh thành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng đang bỏ trốn.

Theo ông Hà Đức Anh, các đối tượng nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng huyện Văn Yên là địa bản để lẩn trốn. Chủ tịch huyện Văn Yên cho rằng, đối tượng lẩn trốn có thể là nguồn lây nhiễm dịch Covid-19.

Để chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời người nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên phát động toàn dân huyện Văn Yên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép.

Văn bản được ông Hà Đức Anh nêu rõ, công dân đầu tiên phát hiện, báo cáo sớm nhất cho cơ quan công an huyện về người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn hoặc người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không khai báo, sẽ được chủ tịch huyện thưởng 10 triệu đồng với mỗi trường hợp.

Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, người dân liên hệ trực ban Công an huyện Văn Yên số điện thoại 02163834122 hoặc gọi điện trực tiếp cho Đại úy Lê Anh Quyền, đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Văn Yên theo số điện thoại 0977886267.

Một người bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn cách ly y tế Ngày 7/5, UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn H. (SN 1983, ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế. Theo đó, việc trốn tránh cách ly y tế của ông Vũ Văn H. vi phạm quyết định 1119 của Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên về việc "Phong tỏa cụm dân cư để phòng chống dịch Covid-19" và quyết định 225 của Chủ tịch UBND xã Việt Cường về việc cách ly y tế tại nhà. Căn cứ vào điểm b, khoản 1, điều 11 Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, ông Vũ Văn H. bị xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời ông H. phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là bắt buộc thực hiện việc cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Trần Thanh