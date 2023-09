Trao tặng bằng khen cho 113 điển hình tiên tiến về công tác PCCC

Tối 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần giải trí HCC Việt Nam, tổ chức chương trình "Phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" với chủ đề "Ánh dương trong màn đêm".

Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Thừa Xuân).

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2023), 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định: "Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân". Bảo đảm người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (Ảnh: Thừa Xuân).

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong đó công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Qua theo dõi chương trình, các phóng sự và các nội dung trao đổi, tôi rất xúc động trước những cống hiến, đóng góp, hy sinh, mất mát của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong cuộc chiến với thiên tai, hỏa hoạn, sự cố, tai nạn và thành tích xuất sắc, những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành tới dự chương trình (Ảnh: Thừa Xuân).

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, công tác PCCC&CNCH là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính PCCC&CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. Tuy nhiên, vượt lên trên hết, với sự quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, các chiến sĩ không quản tính mạng, bất chấp mọi nguy hiểm để cứu người bị nạn và tài sản.

Chủ tịch Quốc hội lấy ví dụ như tấm gương của Đại úy Thái Ngô Hiếu, Công an tỉnh Đồng Nai, lao mình xuống biển cứu 4 người bị đuối nước; Trung tá Nguyễn Chí Thành, Công an TP Hồ Chí Minh tham gia giải cứu nạn nhân trong vụ sập dàn giáo…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 tập thể và 1 cá nhân về công tác PCCC và CNCH (Ảnh: Thừa Xuân).

Sự hy sinh mất mát của các chiến sĩ PCCC trong khi thực hiện nhiệm vụ như Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, Công an thành phố Hà Nội, trong vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy...

Cũng tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quà lưu niệm và trao tặng bằng khen cho 58 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác PCCC, trong tổng số 113 tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 tập thể và 1 cá nhân về công tác PCCC&CNCH.

Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí nhận bằng khen

Có mặt tại lễ trao thưởng và tôn vinh các điển hình trong PCCC&CNCN tối 28/9, anh Phạm Quốc Việt (36 tuổi, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí FAS Angel) cho biết, hôm nay anh rất vui mừng và xúc động khi đội FAS Angel của anh được nhận 5 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an gồm 1 tập thể và 4 cá nhân.

Anh Phạm Quốc Việt (36 tuổi, đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí FAS Angel) (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi vô cùng xúc động khi được cùng mọi người đón nhận bằng khen của bộ trưởng. Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với đội, chúng tôi cảm thấy những việc làm của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết", anh Việt xúc động nói.

Cũng theo anh Việt, Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí FAS Angel của anh đang hoạt động trên 5 tỉnh, thành cả nước gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Sơn La và Nam Định, với tổng số thành viên là 150 người.

Các thành viên của FAS Angel đa dạng độ tuổi, nghề nghiệp... đều được học, tập huấn và cấp chứng chỉ tại các trung tâm đào tạo về kỹ năng sơ cứu.

Hình ảnh Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí FAS Angel tại chương trình tối 28/9 (Ảnh: Trần Thanh).

Đều đặn mỗi ngày, họ tập hợp tại 12 điểm trực rải đều khắp Hà Nội. Khi nhận được thông tin tai nạn, đội sẽ xác nhận vị trí hiện trường và tình trạng nạn nhân. Những thành viên gần nhất ngay lập tức đến nơi sơ cứu nạn nhân.

Trong vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân vừa qua, anh Phạm Quốc Việt cùng đồng đội cứu hộ liên tục trong 8 giờ, giải cứu thành công 12 người mắc kẹt, vận chuyển thi thể các nạn nhân xấu số đến nhà tang lễ.