Trang trại lợn công nghệ cao bị phạt 355 triệu đồng

Ngày 16/1, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Cư Jút (xã Ea Pô, huyện Cư Jút) số tiền 320 triệu đồng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Cư Jút đã đưa dự án trang trại chăn nuôi lợn hậu bị công nghệ cao vào hoạt động mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Trang trại nuôi lợn tại Đắk Nông bị xử phạt tổng cộng 355 triệu đồng (Ảnh: Hồng Long).

Không chỉ bị phạt tiền, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường trong thời gian 4,5 tháng.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông cũng đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với công ty này vì hành vi hoạt động chăn nuôi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Tổng cộng Công ty Cổ phần đầu tư chăn nuôi Cư Jút bị xử phạt 355 triệu đồng.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện trang trại lợn của công ty trên có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động chăn nuôi. Đơn vị này đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm.