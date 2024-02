TPHCM xảy ra 15 vụ cháy dịp Tết Nguyên đán

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) cho biết, trong 7 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán (29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), trên toàn địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ cháy.

Trong đó có một vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng làm một người chết tại TP Thủ Đức. Nạn nhân bị tai biến, không có khả năng tự di chuyển, bị kẹt trong đám cháy.

3 vụ cháy trung bình và 11 vụ cháy nhỏ thiệt hại không đáng kể. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 21 triệu đồng (còn 7 vụ chưa ước tính được thiệt hại).

Đám cháy bùng lên ngùn ngụt từ bãi phế liệu ở quận Gò Vấp dịp Tết (Ảnh: Minh Huy).

So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 4 vụ cháy, thiệt hại tài sản giảm khoảng 7,2 triệu đồng, tăng 1 người chết.

Địa bàn hành chính xảy ra cháy gồm quận Tân Phú (3 vụ), TP Thủ Đức, quận 12, Tân Bình, Bình Tân, huyện Củ Chi (mỗi nơi 2 vụ), quận 1, Gò Vấp (mỗi nơi 1 vụ. Nơi xảy ra cháy gồm nhà ở riêng lẻ (10 vụ), nhà ở kết hợp kinh doanh (2 vụ), ki-ốt (1 vụ), bãi chứa phế liệu (1 vụ) và trụ điện (1 vụ). Nguyên nhân gây cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện (8 vụ), bất cẩn trong thắp nhang thờ cúng.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố dịp Tết cũng xảy ra 4 vụ tai nạn, sự cố cần tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Phòng PC07 đã điều động các đơn vị liên quan trực tiếp phối hợp xử lý, cứu được 3 người và bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương xử lý.

Theo Phòng PC07, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Phòng PC07 đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, Phòng PC07 tập trung công tác hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn.