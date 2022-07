TPHCM tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ trong ngành công an

Ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự buổi họp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong ngành công an. Sự kiện do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Buổi họp mặt còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo UBND TPHCM, Công an thành phố và các thương binh, thân nhân các liệt sĩ tiêu biểu.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự buổi họp mặt (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

Tại buổi gặp gỡ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, bày tỏ, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Trong trận chiến ấy, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường.

Giám đốc Công an TPHCM cũng bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trong lực lượng Công an TPHCM qua các thời kỳ.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, trong kháng chiến, không ít người đã hy sinh và bị thương để bảo vệ độc lập của dân tộc, đời sống của cán bộ, chiến sĩ gặp không ít khó khăn...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, trao quà cho các gia đình chính sách tại buổi gặp mặt (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng về công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. Trong 5 năm qua, Công an TPHCM cùng các đơn vị trực thuộc cũng góp một phần công sức trong những chính sách đó như xây mới, sửa chữa 144 căn nhà tình nghĩa, 126 căn nhà tình thương và đóng góp hơn 4,5 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình chính sách, thương bệnh binh.

"Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu hết sức để xứng đáng với sự hy sinh xương máu, hạnh phúc, gia đình của thế hệ cha, anh. Đồng thời, Công an TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện công tác chính sách đối với người có công ngày một tốt hơn", lãnh đạo Công an TPHCM khẳng định.